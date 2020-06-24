原标题：专访：美国政客“甩锅”中国实为掩盖自身抗疫不力——访亚美尼亚和平委员会主席彼得罗相

新华社第比利斯6月24日电 专访：美国政客“甩锅”中国实为掩盖自身抗疫不力——访亚美尼亚和平委员会主席彼得罗相

新华社记者李铭

针对美国近来就新冠疫情不断抹黑中国，向中国所谓“追责”“索赔”一事，亚美尼亚和平委员会主席彼得罗相日前在接受新华社记者书面采访时表示，美国某些政客热衷于“甩锅”中国，实际是为推卸自身抗疫不力的责任，这种行为无助于战胜疫情、拯救生命。

彼得罗相说，美国一些政客妄称中国应对新冠疫情蔓延负责，这完全违背事实。人类的历史就是一部不断与传染病斗争的历史。面对来势汹汹的新冠疫情，国际社会需要的是共同努力寻找打败病毒的方法，而不是“甩锅”和抹黑别人。

彼得罗相表示，美国一些政客热衷于指责中国，实际上是为了掩盖自身在抗疫上犯下的错误。“他们在很长时间里忽视新冠病毒的危险性，不愿采取严格的防控措施，后来又给出一些毫无意义的医疗建议和推荐一些无用的药物。其实，他们应该躬身自省。”

彼得罗相高度评价中国在短时间内有效控制疫情的努力和成果，认为“中国人民在疫情面前展现的高度自律和自我牺牲精神、中国政府强大的组织和动员能力，以及上下齐心的民族凝聚力，给世界留下了深刻印象”。

他说，在与新冠疫情的斗争中，世界看到了一个强大而有担当的中国。

谈到亚中抗击新冠疫情合作，彼得罗相称赞两国的合作体现了“患难见真情”。他表示，中国向亚美尼亚提供了宝贵的援助，现在亚医院很多救护车都来自中国捐赠，在抗疫中发挥了重要作用。在亚美尼亚仍面临新冠疫情严重威胁时，中国的抗疫经验十分值得亚美尼亚学习和借鉴。

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