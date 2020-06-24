原标题：【联合国副秘书长刘振民署名文章】实现可持续发展，推动更好复苏

新华网北京6月24日电 联合国副秘书长刘振民24日在新华网发表题为《实现可持续发展，推动更好复苏》的署名文章，阐述可持续发展目标是应对未来冲击的有效手段。文章全文内容如下：

导言

2030年可持续发展议程是世界各国领导人于2015年通过的一项变革性协议，为所有人提供了人类共同愿景和实现可持续发展之路。我们目前正全力以赴应对新冠肺炎疫情，尽管危机仍在发展，而疫情对可持续发展目标的影响仍需数月才能确定，但初步评估是令人悲观的。

这在很大程度上取决于疫情的影响及复苏的进度。特别是，我们能否回到新冠肺炎疫情之前的那个相对更可持续和更公平的世界。在应对疫情和恢复经济期间，如果能够采取目标明确和协调一致的行动，将有助于我们迈上实现可持续发展的康庄大道。

近期评估

目前的预测不容乐观。预计2020年全球国内生产总值将萎缩5.2%。今年，多达6000万人可能重新陷入极端贫困，这会扭转过去20多年的贫困率下降趋势。

另外，将有1000万儿童可能面临急性营养不良，面临严重粮食安全威胁的人数可能比2019年几乎翻一番，达到2.65亿。学校关闭已经对全世界90%以上的学生产生影响。所有这些都可能转化为终身“赤字”，使世代之间的不平等长期存在。

但另一方面，大自然的一些压力暂时得到纾缓，比如全球空气质量有所改善，4月初全球二氧化碳日排放量比2019年平均水平下降了17%。预计2020年排放量将比去年下降4%至7%。

以可持续发展目标进展抵御新冠肺炎疫情

目前，实现2030年议程设定的美好蓝图比以往任何时候都要迫切。但是，实施2030年议程的战略，即我们应该如何做以及优先做什么，必须重新得到审视。

为此，我们需要从疾病本身以及应对措施两方面了解新冠肺炎疫情对可持续发展目标的影响。

疾病以各种方式影响个人健康，采取社交疏离和隔离等措施是必要的，但代价也是高昂的，如失去生计、被迫离开教室、放弃接种传染病疫苗，特别是对于妇女而言，承担了更大比例的照料工作负担，而且面临更大的家庭暴力风险。

疫情还加剧了综合经济影响，导致经济衰退、公共收入下降、财政空间缩小、碳排放水平下降。从长期来看，行为和社会规范还可能产生共同变化。

除上述两个方面，我们实际观察到的影响还牵涉其他因素，其中许多因素与可持续发展目标已经取得的进展密切相关。例如，获得清洁水（可持续发展目标 6）是能够经常洗手的先决条件；生活在拥挤的贫民窟会增加接触病毒的风险，阻碍城市实现更包容、安全和具有弹性的目标（可持续发展目标11）；而更严重的后果与非传染性疾病等先前存在的疾病有关，非传染性疾病阻碍了实现确保所有人获得健康生活和福祉的目标（可持续发展目标3）。

应对措施方面的影响也是如此，比如获得正规工作（可持续发展目标 8）；获得优质保健（可持续发展目标 3）；获得健全的社会保障底线支持（可持续发展目标1）；获得参与虚拟教室的信息通讯技术（可持续发展目标 9）。这些均有助于减缓我们面对的挑战。从综合效应看，与主要依赖旅游业或石油生产的经济体相比，更多样化的经济体（可持续发展目标8）可能较少表现出急剧经济衰退。

上述情形，以及可持续发展目标相互之间的关联性，是决定新冠肺炎疫情如何影响2030年议程的重要因素。

促进可持续发展目标进展以增强我们的免疫力

可持续发展目标进展为抵御新冠肺炎疫情提供了一些保护，如果我们在已经取得的成果上倒退，将增加在多方面的脆弱性——无论是应对第二波疫情还是另一波大规模经济和社会冲击。

为避免这种情况，我们需要在许多领域采取行动，特别是在消除贫困方面，但其中一个重要的优先事项是应加速提供高质量的基本服务。

确保普遍获得高质量的医疗保健、教育、社会保障、卫生、清洁能源和互联网，应成为应对工作的组成部分。2008年全球金融危机之后，人们普遍认识到，确保社会保障的“底线”对于建立面向未来的复原力至关重要。现在需要就确保其他服务达成类似共识，以确保人人获得最低限度的多方位保障。

扭转自然退化进程

与新冠肺炎疫情的突然暴发不同，气候变化和生物多样性丧失的双重危机发展得更为缓慢，同时可能更难逆转。上述危机代表着新冠肺炎疫情暴发前的世界，一个对增长和发展的妥协没有得到有效处理的世界，我们难以承担走回头路的代价。

新冠肺炎疫情本身揭示了挑战之艰巨——今年排放量的预期下降虽然相当可观，但对于应对气候变化只是杯水车薪，并可能随着我们回归常态而消失。只有在2030年前保持年均7.6%的碳排放下降趋势，我们才有可能实现1.5摄氏度的温控目标。

目前，各国采取的财政刺激计划可能已达数万亿美元。我们必须抓住时机，因为采取行动面临的障碍可能比以前更低。当前油价处于历史性低位，该行业就业人数缩减，通过取消化石燃料补贴、征收累进碳税和为工人提供合理过渡等举措，可能使《巴黎协定》雄心勃勃的目标触手可及。历史性低利率、可再生能源成本下降以及通过扩大基本服务和开放新的经济部门创造稳定的就业机会，都将有助于这一转型。

结论

新冠肺炎疫情表明，许多可持续发展目标是应对未来冲击的有效手段。但是，我们不能以更易导致这种冲击的方式来实现这些目标，进而破坏我们的预期成果。没有多边体系的协调支持、私营部门和其他利益攸关方的参与以及重振全球发展伙伴关系，我们将很难做到这一点。

新冠肺炎疫情迫使我们无法“一切照旧”，促使我们直面当前严峻的挑战，但也推动我们思考实现2030年议程和气候变化《巴黎协定》的有效路径。多边主义和加强国际合作才是解决之道。

(责编：燕勐、杨牧)