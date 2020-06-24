原标题：东京奥组委暂无恢复大型活动的计划

新华社东京6月24日电（记者王子江）东京奥组委发言人高谷正哲24日说，尽管日本全国的紧急状态已经解除，但奥组委尚无恢复诸如奥运火炬展览等大型活动的计划。

高谷正哲在24日的新闻发布会上说，日本棒球职业联赛已经于两周前开始新赛季，足球职业联赛也即将重启，他对这些体育活动的恢复“感到鼓舞”，但何时开始奥运会火炬展览以及其他人群聚集的活动，奥组委还在与日本奥委会和其他相关伙伴商谈中。

“东京奥组委会密切观察棒球和足球比赛恢复后的形势，但我无法给出一个具体的时间表。”他说。

按照东京奥组委两周前向国际奥委会提交的路线图，因为疫情被取消的测试赛将于明年3月举行，火炬接力也将从3月底至7月之间展开。

高谷正哲还说，与奥运会合作伙伴关于新合同的谈判，东京奥组委没有最后期限，他还欢迎任何有赞助意向的企业可以随时与奥组委联系。

有记者问他关于塞尔维亚网球明星焦科维奇确诊感染新冠病毒的问题，高谷正哲说：“就某个病例发表看法也许非常困难，因此我还是不发表评论。不过，现在包括美国公开赛在内的很多国际体育赛事都已经制定了重新启动的计划，我们认为这都是非常积极的信号。对于明年东京奥运会如何采取防护措施的问题，我们也将很快启动相关的讨论。”

高谷正哲还表示，7月23日是东京奥运会倒计时一周年纪念日，但东京奥组委不会组织任何庆祝活动。

日本政府5月25日解除了全国范围内的紧急状态，但感染新冠的病例一直在增加。东京都政府当日透露，24日新增病例55例，这是自5月5日以来，单日新增病例首次突破50例。

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