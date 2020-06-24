中伊艺术家以扬琴云合奏表达祝福 为抗疫加油 

人民网讯 由中国人民对外友好协会与伊朗中国友好协会共同录制的《以琴架桥—中伊艺术家云合奏为抗疫加油》公益音乐视频中，中伊两国艺术家以扬琴云合奏的方式，向携手抗击新冠肺炎疫情的中伊两国人民传递友谊，表达祝福。扬琴源自波斯，经古丝绸之路传入中国，成为中伊传统文化的纽带和友好交流的象征。来自中国中央音乐学院茉莉花扬琴重奏团与伊朗爱之灵药乐团的两国13位演奏家和10余名少年儿童相聚云端，通过琴声送去对彼此的关爱。

伴随着中国名曲《茉莉花》和伊朗名曲《稻田》的悠扬旋律，两国各界人士纷纷表达祝福。中国人民对外友好协会会长林松添说，扬琴连接中伊传统文化，传递中伊人民友谊。疫情隔不断友情，希望两国艺术家共同演奏的扬琴曲送去最美好的祝福。伊朗中国友好协会会长阿哈德·穆罕默迪盛赞中国为抗击新冠肺炎疫情所做出的努力，表示相信两个拥有悠久文化底蕴的古国能够依靠文明的力量推动两国关系的发展。

中伊两国艺术家纷纷表达爱的祝福和对未来的期盼。伊朗艺术家马幸福表示：“在这段艰难的岁月，中伊人民守望相助，成为彼此最温暖的依靠”；佳扎莱希望“流淌的音符能为今天的世界带来慰藉和帮助”；中国青年演奏家陈芸芸说：“相聚云端是用扬琴奏响心中对彼此的关爱和祝福”；刘月宁教授表达了两国艺术家们共同的心愿：“期待我们在风和日丽疫情过后再相逢”！

中伊两国小朋友做画，用爱心将两国国旗和人民连接起来，表达心中的友谊和爱。视频还展现了疫情发生以来，中伊团结抗疫感人场面的瞬间回眸：伊朗外长是世界上第一位向中国表示慰问和支持的外长；中国红十字会志愿专家团队最美逆行驰援伊朗；德黑兰用“中国红”点亮自由纪念塔为中国加油；咖啡师辛纳选择坚守武汉，坚持每天为武汉医护人员免费送去爱心咖啡。视频最后，中伊大学生们用对方国家的语言表达祝福，祝愿两国人民“幸福健康”。

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