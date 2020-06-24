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外媒：“北斗”助力中国太空基础设施建设

2020年06月24日19:42  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 6月23日，我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星发射成功。“北斗”的精准定位将服务全球，造福人类。作为美国GPS全球定位系统的重要“竞品”，北斗55颗卫星全部入网，引发了全球媒体的关注。

英国广播公司（BBC）评论，北斗最后一颗卫星进入预定轨道，让中国作为主要空间力量向前迈进了一步。中国将不再依赖美国政府所有的GPS(Global Positioning System)全球定位系统。北斗导航将覆盖全球，除了美国的GPS，它还为世界提供了俄罗斯的“格洛纳斯”导航系统和欧洲的“伽利略”系统以外的选择。

除了导航，北斗系统还提供短报文服务，可以传输图像、协助国际救援。美国《太空新闻》网站指出，“北斗”是一项重要的太空基础设施，将给中国带来民用、商业和军事领域的诸多好处。英国莱斯特大学国际关系专家布莱丁·伯恩表示，谁控制了基础设施，谁就拥有了影响力。

巴西TECMUNDO网站指出，“北斗”组网完成将让中国在全球定位方面拥有更大的独立性。报道说，北斗计划始于上世纪90年代，中国于2000年发射了首批北斗卫星，整个系统经历了几次更新换代。最新一代北斗系统提高了通信能力，在全球范围内斗具备导航能力。

法国《费加罗报》报道，自2012年以来，北斗全球卫星导航系统的导航范围局限在亚太地区，而随着北斗导航系统的建成，中国导航的范围从亚太地区扩展到全球。

报道指出，北斗导航系统的运用范围十分广泛：在自然灾害期间进行人员引导、为采矿业和农业提供定位服务、传送信息等等。不仅如此，北斗导航系统还具有军事战略意义，可以帮助军队定位和引导高精度导弹。北斗导航系统现已服务于中国的智能手机、出租车、公共交通及私家车，并有数十个国家也在正式使用该系统。

法国国际新闻频道法兰西24报道，北斗全球卫星导航系统的建成使中国实现了“太空丝绸之路”。

法国国家科学研究中心太空政策专家伊莎贝尔·索格斯·韦格（Isabelle Sourgès-Verger）表示，该全球导航系统对中国来说意义重大。经济方面，大多高新技术都离不开导航系统（如物联网、5G、自动驾驶汽车等），北斗全球卫星导航系统为中国继续发展高新技术提供了保障。军事方面，北斗全球卫星导航系统使中国摆脱了对美国高新技术GPS的依赖。

不仅如此，北斗全球卫星导航系统也可以帮助中国更好地进行外交。英国专家表示，北斗全球卫星导航系统的性能稍好于美国GPS系统，能为全世界提供便利。在法国国家科学研究中心太空政策专家伊莎贝尔·索格斯·韦格（Isabelle Sourgès-Verger）看来，北斗全球卫星导航系统是中国“一带一路”计划的重要项目，将经济和外交结合。目前约70个“一带一路”沿线国家已经成为北斗全球卫星导航系统的合作伙伴。（鲁扬 徐祥丽 实习生钟可心） 

(责编：燕勐、杨牧)
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