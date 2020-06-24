巴中友协主席：胜利属于不靠武力、甩掉贫困的中国人民

人民网北京6月24日电 中国人民对外友好协会网站日前发表巴西中国友好协会主席达尼洛·桑托斯署名文章《历史的重现》。桑托斯主席指出，帝国主义对中国崛起充满敌意。不论是早些时候针对香港国家安全法还是最近签署所谓的“新疆维吾尔人权政策法案”，都是对中国的不断挑衅。

文章摘要如下：

我本人从未到过新疆，只是在欣赏维吾尔族美妙活泼音乐的时候，感知到这应该是一片充满生机的热土。新疆绝对算不上发达地区，远离中国首都北京，却紧邻多灾多难的阿富汗。

七十年前的中国一穷二白，吃不饱饭，穿不暖衣，唯有人民追求独立的意志坚不可摧。正是这些曾经食不果腹、衣衫褴褛的中国人民在中国共产党领导下创造了奇迹，让中国成为了世界上最伟大的国家。

曾经的中国饱受外国列强的欺凌。鸦片战争、殖民香港等都反映出在侵略者眼中的中国不是一个完整的国家，而仅仅是一片充满饥饿与贫穷的土地。今天，这帮侵略者又把恶意的目光投向新疆。可是中国从来没有也绝对不会干涉美国以及世界上任何其他国家的内政。侵略者与侵略行径对于我们来说并不陌生。在我看来，帝国主义侵略就是自我伤害。现在，他们正在自食其果。高失业率、社会不平等、种族问题、住房、食品、财政等都是他们社会亟待解决的问题。

我认为他们是失败的。美国的军事基地几乎遍及全球。可这又有什么用呢？帝国主义放弃了多边合作，企图重建国际秩序，却迎来了无序与倒退。

这就是历史。胜利属于14亿中国人民。他们不靠武力，只靠拼搏，甩掉贫困，走向富裕，让中国在世界舞台上再次闪耀。每一个中国人都应该对自己、对习近平主席领导下的中国共产党、对中国充满信心。不要忘了，美国就是纸老虎。

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