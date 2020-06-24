国防部：中印边境冲突责任完全在印方 希维护边境地区和平稳定

新华社北京6月24日电（记者梅世雄、梅常伟）国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦24日在国防部例行记者会上强调，中印边境冲突责任完全在印方，希维护边境地区和平稳定。

吴谦说，中方对加勒万河谷地区拥有主权。多年来，中国边防部队一直在此巡逻执勤。今年4月以来，印度边防部队单方面在该地区抵边修建设施，中方多次就此提出交涉和抗议。5月6日凌晨，印度边防部队越线进入中国领土构工设障，阻拦中方边防部队正常巡逻，试图单方面改变边境管控现状。中方边防部队不得不采取必要措施，加强现场应对和边境地区管控。在中方的大力推动下，双方经过多渠道沟通，6月6日，两国边防部队举行首次军长级会晤，双方同意采取切实措施，缓和边境地区局势。印方承诺不越过加勒万河口巡逻和修建设施，双方通过现地指挥官会晤商定分批撤军事宜。但令人震惊的是，6月15日晚，印度一线边防部队公然违背双方达成的共识，出尔反尔，再次越过实控线向中方蓄意挑衅。中方官兵在现地交涉时，突然受到印方暴力攻击。这引发双方官兵激烈肢体冲突，造成人员伤亡。中国边防部队果断采取自卫措施，对印方暴力行径予以坚决回击，有效捍卫了国家主权和领土完整。此次事件完全是由于印方违背共识、单方面挑衅造成的，完全是在双方认可的实控线中方一侧发生的，责任完全在印方。中方要求印方严惩肇事人，严格管束一线部队，确保此类事件不再发生。

吴谦表示，冲突发生后，中印双方通过军事和外交渠道进行了沟通协调。两国外长通电话，就公正处理加勒万河谷冲突、推动现地局势降温达成一致意见。两国防长通电话正在协商中，双方于6月22日举行第二次军长级会晤，就管控紧张局势、维护边境地区和平稳定深入交换意见。

吴谦强调，中印互为重要邻国，维护边境地区和平与安宁符合双方的共同利益，需要双方的共同努力。我们希望印方与中方相向而行，切实落实两国领导人重要共识，严格遵守双方达成的协定协议，继续通过各层级对话与谈判妥善解决有关问题，共同为缓和边境地区局势、维护边境地区和平稳定作出积极努力。

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