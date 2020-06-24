综合消息：中东多国采取措施应对疫情反弹 部分国家放松管控

新华社大马士革6月23日电 综合新华社驻中东地区记者报道：23日中东地区新冠确诊病例数继续保持高位增长，多个国家采取措施应对疫情反弹，也有部分国家为恢复经济放松管控。

伊朗卫生部23日宣布，该国新增确诊病例2445例，累计确诊209970例。伊朗卫生部副部长哈里奇表示，部分民众近来不注意遵守卫生规范，这已成为疫情防控的弱点。伊朗官方督促民众在购物中心、公共交通工具以及政府办事机构等地点遵守卫生规范。

土耳其卫生部23日宣布，该国新增确诊病例1268例，累计确诊190165例；新增死亡病例27例，累计死亡5001例；新增治愈病例1315例，累计治愈162848例。土卫生部长科贾表示，土耳其累计新冠病毒检测量已超300万次，目前日治愈病例数高于日新增病例数。他强调，所有人都严格遵守防疫规定，才能尽早恢复正常生活。

沙特阿拉伯卫生部23日宣布，该国新增确诊病例3139例，累计确诊164144例。沙特朝觐事务部和卫生部23日召开联合新闻发布会，宣布针对今年麦加朝觐实施多项疫情防控措施，包括将朝觐人数控制在千人左右等。

以色列疫情仍在快速反弹。以色列卫生部23日晚发布的数据显示，该国新增确诊病例430例，累计确诊21512例。以色列媒体援引以军方的一份报告说，在未来的一周内，该国现存新冠病例数量可能会增加一倍。以色列总理内塔尼亚胡当晚主持召开会议，宣布部分地区加强疫情防控。

与此同时，一些国家为恢复经济决定放松管控措施。埃及卫生部23日说，该国新增确诊病例1332例，累计确诊58141例。埃及总理马德布利当天发表电视讲话说，埃及将放松部分防控措施，包括自27日起全国范围的宵禁时间调整为每晚12时至次日凌晨4时，允许餐厅、咖啡馆、电影院以25%的运营能力开放等。

阿曼卫生部23日宣布，该国新增确诊病例1318例，累计确诊32394例。阿曼疫情防控全国最高委员会当天宣布，从24日起，取消对旅游、商业活动和工业生产的部分限制措施，允许旅行社、海关清关公司、金融公司、媒体机构等恢复营业。政府将向受疫情影响较重的企业尤其是中小企业提供紧急无息贷款，帮助他们恢复生产。

约旦卫生部23日说，该国新增确诊病例5例，累计确诊1047例。约旦卫生大臣萨阿德·贾比尔当日表示，若该国连续十日未出现本土新增病例，政府将考虑进一步放松宵禁管制。

还有一些国家23日公布的累计确诊病例数为：卡塔尔89579例，阿拉伯联合酋长国45683例，科威特41033例，伊拉克34502例，阿尔及利亚12077例，摩洛哥10344例，黎巴嫩1622例，巴勒斯坦1375例，叙利亚231例。（执笔记者：郑一晗；参与记者：陈文仙、熊思浩、涂一帆、王峰、陈霖、黄灵、李碧念、杨元勇、冀泽、苏小坡、王薇、白平、陈斌杰、李良勇）

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