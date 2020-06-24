“功夫流感”？美国政客种族主义言论令世界恐惧

过去两周内，全美近一半州新增确诊病例数持续增长，部分州的病例甚至翻了一番。美媒分析称，在各州重启经济与弗洛伊德之死引发全国性抗议后，第二波疫情恐已向美国袭来。

当第二波疫情赶上竞选，美国政客“甩锅”策略又“旧瓶装新酒”。20日晚，特朗普在塔尔萨市举行的一场竞选集会上使用了“功夫流感”一词，引来现场观众大声欢呼呐喊。尽管多位网友说“这些喊声让我感到恐惧”，23日晚，特朗普在凤凰城的一场面向青年团体的竞选演讲中还是选择再次使用该词语。

2月11日，世卫组织已经正式将新冠病毒命名为“Covid-19”。特朗普却在重启竞选的演讲中“戏说新冠”，在年轻人面前哗众取宠，“夸口”自己能一口气说出新冠肺炎的十几甚至二十个别名。一石激起千层浪，“功夫流感（KungFlu）”一词在美国上了“热搜”。舆论纷纷谴责特朗普贩卖种族主义和仇外心理。

推特用户Lindy Li表示，特朗普将新冠病毒叫做“功夫流感”意味着“全美的亚裔父母要对孩子解释他们为什么受到攻击”。另一位名为Chris Lu的用户写道：如果你有小孩，请看看这个视频，告诉他们这样是不对的。

在特朗普热衷于给不同族裔人群贴标签的同时，已经有不少伤害发生在亚裔美国人身上。3月末以来，停止仇恨亚裔组织（Stop AAPI Hate）对仇恨亚裔事件进行了追踪。项目开始后，他们收到了超过2100项报告。其中包括员工在工作中被推搡，一家人在快餐店被吐唾沫等等，还有孩子被同学殴打。

“我感到恐惧”距离“我无法呼吸”还有多远？美国总统的“功夫流感”赢得欢呼的现场，似乎让人看到了系统性种族主义在美国滋生的土壤。“功夫流感”等污名化词汇今天在美国年轻人心中种下的种族主义种子，来日是否会让弗洛伊德的惨剧在黄种人身上重演？

因新冠肺炎去世的超过12万美国人的家人，他们应该得到的是尊重和同情，而不是轻佻的玩笑和继续渎职。美国政客转嫁祸端的把戏早已被全世界看穿，不如留下精力拯救生命。毕竟，对于逝去的人来说，不管新冠肺炎叫做“功夫流感”还是“美国流感”，都已经不重要了。

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