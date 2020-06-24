北京时间23日上午10:22（当地时间22日晚10：22），美国总统特朗普突然发了一条推特，内容如下：

中美贸易协议完全是毫发无损。希望他们能继续履行协议中的条款！

一个intact（完好无损）不够，还得加上个fully（彻底、完全）来强调；一个hopefully仍不够显示出怀抱的希望，还得以感叹号来收尾。

到底发生了什么？

原来，就在当天早些时候，白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗在接受福克斯新闻栏目《故事》（The Story）采访时表示：中美贸易协定已经“终结”（over）。

节目中，主持人玛莎·麦卡勒姆问道：“你认为总统是不是有点——我的意思是，他真的想尽力坚持这项贸易协议？他希望他们兑现承诺，因为在贸易协定方面已经取得了进展。但是考虑到已经发生的一切，以及你刚刚列出的种种事情……这（贸易协定）终结了吗？”

纳瓦罗回复：“是的，终结了”。

此言一出，美国资本市场当即跳水，道琼斯指数期货下跌超400点，全球金融市场震动，避险情绪急剧上升推动黄金价格急涨。

受此惊吓，纳瓦罗很快又出来给自己辟谣，声称自己早些时候在福克斯上说的话“被严重断章取义，这些话与仍在履行的第一阶段贸易协议毫无关系。”

眼看着队友挖了这么大一个坑，特朗普才赶紧出手发推“救场”。

好在，股指期货市场买了账，曲线随即反弹。

这真是：一顿操作猛如虎，定睛一看原地杵。

这事儿怎么看？

第一，毫无疑问，这位一向以“鹰派中的鹰派”自居的贸易顾问，这样说当然是为了迎合福克斯的受众，借此展示对华强硬的形象，想通过节目圈粉。

不要小看这档节目——据尼尔森媒体研究公司的数据，玛莎·麦卡勒姆主持的《故事》栏目每周一到周五在福克斯新闻频道晚间7点的黄金档播出， 自2017年以来的三年中， 在观众总数和25-54岁人口（最受关注的传播对象）两项指标中均列第一，而福克斯本身及其受众也是以保守派风格著称。

访谈中，从大力吹捧特朗普的强硬政策到污蔑中国在新冠病毒问题上撒谎，从美国的制裁措施到珍珠港事件，贸易顾问显然有太多话要讲。面对纳瓦罗的侃侃而谈，主持人只好总结发问，中美经贸协议怎么样了？后者毫不犹豫地宣布：“It's over.”

如果没有后面的资本市场反应，纳瓦罗大概会给自己的表现打个高分。

第二，是福克斯理解有误？福克斯：不是。

这条爆炸性新闻一出炉，对资本市场的冲击可谓立竿见影。

一看情形不对的纳瓦罗，赶紧“甩锅”是福克斯理解有问题，声明自己的发言“被严重断章取义”，他本意只是想说对中国缺乏信任，中美经贸协议仍在执行。

而福克斯估计也不太爽，在后续报道中直接怼了回去，标题就是《Peter Navarro walks back statement implying trade deal between Trump, China is 'over'》（《纳瓦罗收回自己暗示中美贸易已经“结束”的言论》），注意，用词是“收回”。

报道开头则明明白白指出：纳瓦罗周一刚在节目里说总统决定终止与中国的贸易协议，但是股票期货市场下跌超过400点之后，他就宣称自己“被严重断章取义”了。

第三，中美经贸关系，合则两利，斗则俱伤。

一听说中美协议“over”了，资本市场就剧烈下跌；一听说中美协议完好无损，资本市场就立即反弹。这大起大落的过山车，难道还不能说明市场对中美合作的期待有多迫切吗？

美国财富杂志21日发表题为《特朗普威胁“完全脱钩”，但全球投资者比以往更看好中国》的报道，引用全球咨询公司荣鼎咨询的一份新报告称，“自今年1月以来，外国在华投资一直稳步增长。外国在华并购交易的价值在今年首次超过中国对外并购交易价值。”CNBC（美国消费者新闻与商业频道）22的报道也引用该报告说：“过去18个月，进入中国的外资并购达到了过去10年未曾见过的水平。”而德勤中国金融服务业的管理合伙人黄逸轩则表示：“中国市场非常大，很多外国(企业)投资者都着眼于在中国的长期业务发展。”

根据该报告，中国在全球经济中的占比之大、中国中等收入群体的持续崛起、中国政府对汽车和金融服务等关键行业外资持股限制的放松、中国企业自身走向成熟等，都大大增加了全球投资者对中国资产的兴趣。此外，中国在遏制病毒上的高效也帮助全球企业在中国的业务能够比在北美和欧洲的业务更快地重新开业。

中美“合则两利、斗则俱伤”，是经过实践反复证明的。还是那句话：合作才是中美双方唯一正确选择。

（原题为《中美经贸协议已终结？美领导人发推：“协议完好无损！”》）

(责编：于洋、刘洁妍)