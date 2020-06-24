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综合消息：非洲新冠确诊病例数超31万 将开始非洲首个新冠疫苗临床试验

2020年06月24日13:45  来源：新华网
 

　　新华社哈拉雷6月23日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心23日数据显示，非洲累计报告新冠确诊病例316079例，死亡病例8339例，已有近50%的确诊病例痊愈。

　　确诊病例在1万例以上的非洲国家有南非、埃及、尼日利亚、加纳、喀麦隆、阿尔及利亚和摩洛哥。

　　南非仍是非洲疫情最严重的国家，23日报告新增确诊病例4518例，新增死亡病例111例，创下了该国自疫情暴发以来单日死亡人数新高。东开普省近日出现大规模聚集性感染，一所寄宿学校中的204名学生和教职员工新冠病毒检测结果呈阳性。

　　南非金山大学23日通过线上新闻发布会宣布，将从本周起开展非洲首个新冠疫苗临床试验。试验采用的疫苗由英国牛津大学詹纳研究所研制，当前正在英国进行临床试验。金山大学表示，当前全球范围内有超过100种新冠疫苗正在研发，南非一些疫苗研究机构将参与多种疫苗的研发和试验。

　　塞内加尔卫生和社会行动部23日说，过去24小时内新增确诊病例64例，累计确诊6034例；新增死亡病例3例，累计死亡89例；新增治愈病例93例，累计治愈4046例。塞内加尔政府从本月7日起放松了一些限制措施，其中包括恢复城际间交通运输。但6月15日至21日疫情反弹，该周累计报告798例确诊病例，是该国疫情暴发以来单周报告确诊病例数最多的一周。

　　疫情对非洲多国经济造成沉重打击。西非国家中央银行表示，由于旅游业、交通业和跨国贸易受疫情影响严重，预计今年西非经济货币联盟8个成员国的经济增长率将从原先预测的6.6%降至2.6%。塞内加尔总统马基·萨勒表示，疫情对塞内加尔经济造成了巨大影响，过去五年中该国每年经济增长率不低于6.5%，但今年经济增长率可能仅为1%，如果疫情持续还可能出现负增长。

　　多个国家逐步解除旅行限制。塞内加尔已恢复国内航班，但国际航班本月内暂不会恢复；塞拉利昂从24日起解除旅行禁令，宵禁时间也缩短为23时至次日6时，该国还将在近期恢复国际航班；佛得角将从6月底开始恢复国内航班，涉及地区包括受疫情影响最大的圣地亚哥岛。（执笔记者：张玉亮；参与记者：荆晶、邢建桥、聂祖国、郑扬子、吴长伟、张改萍、许正、杨臻、赵宇鹏、王松宇）

(责编：于洋、刘洁妍)
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