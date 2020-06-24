新华社华盛顿6月23日电 现场直击：白宫附近加强戒备

新华社记者孙丁 檀易晓

由于前一天晚上警察同示威者在美国首都华盛顿市白宫北侧拉斐特广场发生冲突并对峙，执法部门23日在白宫附近加强戒备。

记者看到，白宫北侧区域各方向至少有一到两个街区被封锁，各式警车随处可见，通向白宫主要路口都站着一排警察，封锁区域内有不少工程车辆，隐约能看到车上放有交通锥标等物品。

拉斐特广场正北侧的路段，本月初被华盛顿市市长缪里尔·鲍泽更名为“黑人的命也是命广场”，以支持抗议美国警察暴力执法和种族歧视的示威活动。路面上用黄色油漆涂写的巨幅英文标语“黑人的命也是命”十分醒目，这里成为当地示威者近期主要聚集地。

与22日晚相比，当天出现在“黑人的命也是命广场”的示威者不多，他们或站或坐，有人手里拿着标语纸板。天气炎热，有示威者晕倒。示威人群面前，警察背对着拉斐特广场和白宫站成两排，后一排警察还把自行车横在身前，他们大多戴着口罩和墨镜。

站在“黑人的命也是命广场”，看得到拉斐特广场中心美国前总统安德鲁·杰克逊的骑马雕像。22日晚，一些示威者越过围栏试图用绳子拉倒杰克逊的雕像，警察予以制止，双方随后发生冲突并对峙至深夜。

据当时在场的一名示威者描述，为了驱散人群，警察顶起盾牌并使用胡椒喷雾。这名男子在警察清场过程中受伤，他拉起裤脚，小腿上的挫伤清晰可见。美国公园警察局23日通报说，此事件造成2名警察受伤、2名示威者被逮捕。

社交媒体上的近距离照片显示，杰克逊雕像的石墩遭涂鸦，周围大炮的轮子被破坏。美国总统特朗普23日在社交媒体上说，他已经授权联邦政府逮捕任何破坏纪念碑、雕像或其他联邦财产的人，并威胁施加最多10年刑期。

美国当前再度掀起移除内战时期维护奴隶制的南方邦联纪念物及标识的风潮,很大程度上是因为非裔男子乔治·弗洛伊德之死。5月25日，弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭遇警察暴力执法而身亡。此事引发全美长时间示威活动，多地一度出现骚乱。随着示威活动不断持续，多地示威者开始把目光投向邦联领导人和邦联将领的雕塑，其中一些被推倒或遭破坏。此外，一些早期殖民者的雕像也成为目标。

美国国会目前正就警务改革以及如何处理邦联纪念物及标识进行立法讨论，国会民主、共和两党对移除邦联纪念物及标识的风潮态度不一。有民主党人指出，邦联雕像等是种族歧视和奴隶制的象征。但有共和党人认为，历史人物难免有缺陷和时代局限性，不能彻底否定。

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