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热点问答：俄罗斯胜利日阅兵两大看点

2020年06月24日10:07  来源：新华网
 

　　新华社北京6月24日电 热点问答：俄罗斯胜利日阅兵两大看点

　　新华社记者董龙江

　　莫斯科时间24日10时（北京时间15时），受新冠疫情影响而推迟的俄罗斯纪念卫国战争胜利75周年阅兵将在莫斯科红场拉开帷幕。1945年6月24日，就是在红场，苏联举行了历史上第一次庆祝卫国战争胜利的盛大阅兵。

　　目前，俄罗斯疫情严峻，非常时期的红场阅兵引人瞩目。

　　什么装备将亮相

　　阅兵中亮相的武器装备，往往是一国国防与军队建设最新成就的集中体现。每年红场阅兵，装备方队由哪些武器组成都备受外界关注。今年阅兵将展示的234件武器装备中，除卫国战争时代装备外，还有不少新型装备。

　　《红星报》等俄罗斯媒体披露，曾在卫国战争中叱咤风云的31辆T-34坦克和7辆SU-100自行火炮将在装备方队中打头阵。75年前，苏联红军正是驾着富有传奇色彩的T-34坦克直捣纳粹德国首都柏林。

　　4辆最新型“阿玛塔”坦克也将驶过红场。俄罗斯是坦克制造大国，坦克向来是军工部门研发的重点，这款新型坦克代表了俄未来主战坦克的发展方向。

　　将首次登上红场阅兵舞台的“叶”式遥控扫雷车，可探测到百米内的金属地雷，并通过高频电磁波破坏地雷引信，实施远程引爆，其性能已在演习中得到检验。

　　最新型的“铠甲-SM”弹炮合一防空系统也将参加红场阅兵，这一防空系统能提高防空部队拦截小型高速目标的能力，是击退敌方无人机的利器。

　　此外，在阅兵现场还可以看到“虎-M”装甲车和配备遥控作战模块的“台风K”轮式装甲车，“山毛榉-M3”和S-300V4防空导弹系统，“龙卷风-S”火箭炮、TOS-1A和TOS-2重型喷火系统，以及ISDM远程布雷系统、“舞会”岸防导弹系统、“伊斯坎德尔-M”导弹系统等武器装备。

　　在本次阅兵的装备方队中，具备超强机动能力和突破防御能力的“亚尔斯”洲际弹道导弹和披挂陆海空三军军旗的“回旋镖”步兵战车将最后压轴出场。

　　参加今年红场阅兵的75架军机将编成16个空中梯队。一架米-26重型运输直升机将在4架米-8直升机的护卫下率先登场。大名鼎鼎的“俄罗斯勇士”和“雨燕”高级特技飞行表演队也会在红场上空再次亮相。6架苏-25强击机将拉出代表俄罗斯联邦国旗的白蓝红三色彩带，为红场阅兵空中盛典画上句号。

　　人员安全如何保障

　　此次红场阅兵已进行了两次夜间彩排和一次白天总彩排。疫情之下的人员安全是阅兵能否顺利进行的关键。

　　俄罗斯陆军总司令萨柳科夫对《红星报》说，参阅部队都多次接受新冠病毒检测，只有在未被感染的情况下才能参加红场阅兵。训练期间，所有人都佩戴手套、口罩等防护用品，军医对防疫措施进行监督，生化防护部队定期对阅兵训练场、运送阅兵编队的交通工具和参阅人员居住地进行消毒。

　　应邀观摩红场阅兵的老战士健康受到特别重视，他们已在红场阅兵前住进疗养院和休养所进行隔离。俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃说，红场和运送老战士的车辆都要进行全面消毒，在红场的阅兵观礼台上，每位老战士与旁边的人隔两个座位就座，正好是安全距离，确保他们能不戴口罩观摩阅兵，这是专为老战士准备的特殊礼遇。

　　按照往年传统，除莫斯科外，俄全国各地许多城市也将举行规模不等的阅兵。由于疫情，为降低感染风险，今年有的城市取消阅兵活动或压缩阅兵规模，还有的城市决定组织在线观看阅兵。

(责编：于洋、刘洁妍)
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