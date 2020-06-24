不忘初心，合作抗疫，携手打造新时代中拉关系

赵本堂做客人民网。李焱 摄

人民网北京6月24日电（刘叶婷） 日前，外交部拉美司司长赵本堂就疫情下的中拉关系与合作接受人民网专访。

今年是中拉关系开启60周年，赵本堂表示，双方克服地理距离和国情文化差异等重重困难，60年来同心同向、守望相助，走出了一条友好共赢的南南合作典范之路。

“未来，中拉将不忘初心，砥砺前行，打造新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系。”赵本堂说。

谈中拉抗疫合作：诠释中拉命运共同体真谛

今年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，各国唯有携手应对才能战胜病毒。中拉在抗击疫情中风雨同舟、守望相助，用实际行动谱写出了合作抗疫的友谊之歌，诠释了中拉命运共同体的真谛。

赵本堂指出，在年初中国抗击疫情最困难的时候，拉美国家政府和人民给予极大帮助，通过不同形式表示支持。拉美很多国家领导人、地区组织负责人致函、致信表示慰问与支持；哥斯达黎加、特立尼达多巴哥、苏里南、乌拉圭等国举全国之力向中国提供抗疫物资，包括累计60万只口罩，近百万副灭菌手套和6万多套手术服等医疗物资；秘鲁漫画家创作的“加油，热干面”海外版漫画火遍网络，援鄂护士获赠梅西球衣……这些生动的故事生动展现了中拉双方的深情厚谊。

随着新冠肺炎疫情在拉美各国的蔓延，中国投桃报李，毫无保留地分享抗疫经验，迅速向拉美人民提供急需的援助物资。

赵本堂介绍，在习近平主席和拉美国家领导人的共同引领下，中方同拉共体、加勒比建交国、安第斯国家以及地区多国举行了30场多边、双边疫情防控经验视频交流会。在医疗物资方面，中方官民并举，向包括所有24个建交国在内的拉美27个国家提供了宝贵的抗疫物资，并为各国在华采购，运回他们购买的医疗物资提供协助。

“中方的义举和善举受到拉美多国领导人的点赞，在拉美民众中引发热烈反响。”赵本堂表示，这些积极反响主要体现在四个方面，一是，肯定中国方案，称赞中国的抗疫成效显著，为国际抗疫树立了典范，并作出贡献； 二是，赞赏中国负责任大国的担当。认为中国在国内和国际抗疫斗争中，展现出了强大的领导力和创造力，有力提振了国际社会的抗疫信心； 三是，认同中方理念。认为人类命运共同体彰显了国际人道主义，具有强大生命力和感召力；四是，感谢中方合作。称赞中方是真正的朋友，肯定中拉抗疫合作，为促进中拉关系的发展，深化人民友谊，创造了新契机。

在中拉携手抗疫的过程中，针对巴西国内出现一些抹黑中国的言论和声音，赵本堂表示，疫情是中国和巴西的共同敌人，在疫情发生之后，两国领导人都高度重视开展抗击疫情的合作。美国等个别国家的政客大肆将病毒政治化、标签化，无端地抹黑攻击中国，带动了这种“政治病毒”在一些国家散播和蔓延。这种做法是极不道德的，严重破坏了国际抗疫合作，它的目的注定不会得逞。

赵本堂强调，中巴关系具有长期性、战略性，两国共同利益广泛，合作纽带紧密。建交46年，两国关系经受住了国际风云的考验，长期保持健康稳定的发展，中巴友好根植于两国人民。中巴合作的本质是互惠互利，得到了两国历届政府和社会各界的广泛支持。维护好、发展好中巴关系是两国人民共同的愿望，符合两国人民的共同利益。中巴关系不是个别人对中国进行污名化就能得逞的，也不是其他任何势力挑拨离间所能得逞的。所以，中巴关系的发展前景是光明的、广阔的。

谈中拉经济合作：困难是暂时的，对未来充满信心

访谈现场。李焱 摄

疫情加剧了世界经济衰退的风险，拉美经济、中拉经贸合作不可避免地受到冲击。目前，国际货币基金组织、世界银行联合国拉美经委会对拉美经济发展的评估普遍认为，外部需求急剧下降，国际大宗商品价格持续走低，油价暴跌，旅游业遭遇寒冬……多重打击下，拉美经济衰退在所难免，地区国家将普遍遭遇经济负增长。上述这些机构一再下调对拉美地区经济增长的预期。世界银行最新预计，2020年拉美经济将衰退7.2%。联合国拉美经委会认为可能衰退8%。受疫情影响，中拉人员往来遇阻，不少工程项目被迫停工或者延缓，1-5月中拉贸易同比下降超过8%。

“困难是暂时的，”针对中拉经济合作前景，赵本堂认为，拉美地区的地理区位、人口、资源、市场的优势基本面没有变，中拉经济互补性强、合作潜力大的基本面没有变，中拉互相视为合作伙伴和发展机遇、高度重视深化中拉合作的意愿也没有变，只要三个基本面没有变化，中拉在下一步合作中的基本方向就不会改变。

“疫情之后，中拉经济发展，保障民生的愿望将会更加强烈。加强务实合作的需求也将更加强烈。所以，我们对中拉经济合作的前景充满信心。”赵本堂进一步表示，一方面，中方已经率先复工复产，中国的疫情防控和经济社会发展形势持续向好，显示出中国经济发展的巨大韧性，给拉美国家坚定对华合作注入了强心剂和信心，有利于带动地区国家逐步恢复对华贸易，稳步推进双方的合作项目。另一方面，疫情突如其来，加速了互联网基建、跨境电商、医疗健康产业、中医药等行业的发展，拓展了非接触经济、远程医疗、在线教育等新业态，这些领域有望成为疫情后中拉务实合作新的增长点，可以成为中拉共建“一带一路”新的关键支撑点。

谈中拉关系未来：越走越宽、越走越好

古巴是拉美最早与新中国建交的国家。1960年，中国同古巴建交，开启了中拉关系的新纪元。赵本堂表示，中古同为社会主义国家，是好朋友、好同志、好兄弟。双方正在积极研究通过高层互动、举办人文活动等方式庆祝建交60周年，推进中古关系在新的历史起点上取得新发展。

60年来，中拉克服地理距离和国情文化差异等重重困难，走出了一条友好共赢的南南合作典范之路。

当前，中拉关系进入全方位发展的新时代。赵本堂表示，虽然距离遥远，但拉美国家参与共建“一带一路”、构建人类命运共同体的愿望强烈，中国现在同拉美19个国家签署了“一带一路”合作谅解备忘录。

赵本堂进一步指出，中拉关系发展这么好的原因，主要在于三个坚持，第一是坚持相互尊重、平等相待，这是中拉关系的本质特征；第二是坚持互利共赢、共同发展，这是中拉合作的最亮底色；第三是坚持交流互鉴，美美与共，这是中拉合作的深刻内涵，。

值得关注的是，疫情下美国仍在加大对委内瑞拉、古巴的干预和制裁，受到了国际社会的谴责。对此，赵本堂表示，美国在拉美行使霸权，始终诬蔑、警惕域外国家同拉美国家发展关系，特别是公开对中拉合作进行抹黑，包括对中国抗疫和中拉抗疫进行污名化，美国一些高官还曾劝导拉方不应该掉入中国的外交和“债务陷阱”。事实上拉美的陷阱是怎么来的，大家都很清楚。“美国把拉美视作自己的后院，推行‘门罗主义’，其目的就是要控制拉美的发展，让拉美始终摆脱不了陷阱。否则一旦拉美强大起来，就将成为美国的威胁。”

赵本堂强调，中国同拉美开展平等互利的合作，是为了实现互利共赢，帮助拉美发展，给拉美在发展过程中、在陷阱里挣扎的时候送去一个梯子，这是正义的。所以，制造陷阱的不是中国，国际社会应该看到中拉合作是符合世界发展的大势，是符合世界的和平稳定与发展，应该得到支持。

“中拉携手合作收获了‘万里存知音、天涯若比邻’的友谊。展望未来，中拉将不忘初心，砥砺前行，打造新时代平等、互利、创新、开放、惠民的中拉关系。”赵本堂表示，中拉关系的发展不会因为一些人的故意阻挠和抹黑而停止，一定会越走越宽、越走越好。

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(责编：刘叶婷、刘洁妍)