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纽约迈出重启“最大步伐”

2020年06月24日08:36  来源：新华网
 

　　美国新冠疫情最严重、病亡人数最多的城市纽约市22日迈出疫情暴发以来重启的“最大步伐”，允许人们重新逛街进店、职员返回写字楼办公……对这样力度的重启，纽约人既欢迎又担忧。

　　经历3个多月的封闭措施，这座美国第一大城市恢复些许昔日繁荣气象，百年老店梅西百货重开旗舰店，遭袭后重建的世界贸易中心也开放了写字楼。

　　世贸中心开发商、89岁的拉里·西尔弗斯坦22日迫不及待返回他的办公室。西尔弗斯坦房地产公司的员工当天开始错峰上班。

　　在世贸中心，上班职员必须戴口罩，电梯载客量仅为平时四分之一，梯内保持距离分布的脚印标志显示出乘梯人应站立的位置。

　　西尔弗斯坦告诉美联社记者，重返办公室与团队面对面给他带来“快乐、成就感，一种能够正常工作的感觉”。

　　在2001年“9·11”袭击发生的6周前，西尔弗斯坦刚刚租下世贸中心双塔，双塔在袭击中被摧毁。他说：“我经历过‘9·11’（袭击），我记得有人告诉我，永远不能返回下曼哈顿（世贸中心所在区域）……永远不要做空纽约，因为纽约总会回来，会比以前更好。”

　　22日11时，梅西百货旗舰店开门，门前久候的人们排队进入。顾客必须戴口罩，商场员工必须接受体温筛查。为防止传染，商场内暂时禁止试用化妆品。

　　42岁女子塔米·马里卢斯携带免洗洗手液进入商场，“感觉就像回到正常，尽管我们都知道还没结束”。看到店员们为柜台消毒，她感到开心。

　　不过，也有些纽约居民不安。亚利克斯·迈克尔斯预计很快可以重新开始零售工作。他同意复兴经济非常重要，但即使在新的安全措施下，他也担心在工作中接触大众增加暴露于病毒的风险。

　　埃芙·冈萨雷斯还不打算重返食品业工作岗位，认为放松限制过快。“我太想去外面了，但生命更重要。”

　　根据纽约市当局公布的数据，新冠病毒在纽约夺走超过2.2万人的生命，每日新增病亡人数直至最近才降到个位数或较低的两位数，每日新增确诊从4月初的峰值有所下降，但仍维持在250例上下。

　　纽约市从6月8日开始重启，建筑工地、路边零售、批发和制造业恢复运营。根据市政当局估算，又有大约15万至30万劳动人口22日重返工作。

　　与此同时，孩子们终于可以去游乐场玩耍，攀爬健身器械。头发疏于打理的人们也可以去美发店理发。纽约皇后区东埃尔姆赫斯一家理发店里，22日整个下午都人满为患。店主说：“发生很多改变，要遵守很多规矩，但这是新常态，我们很高兴回来。”

　　这是纽约重启4个阶段中的第二阶段。市长白思豪说，这是“最大步伐”，尤其是号称纽约符号的餐饮业复工。

　　纽约人经历了3个月左右的外卖度日生活。22日，人们开始可以在餐馆外的露天座位用餐。纽约酒店联盟主席梅尔巴·威尔森说，这就像梦想成为现实，在户外用餐正是“我们所需的巨大激励”。

　　当天晚些时候，白思豪夫妇来到梅尔巴饭店，在饭店之前的停车场内设置的露台用餐。（庄北宁）（新华社专特稿）

　　

(责编：于洋、刘洁妍)
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