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墨西哥7.5级地震造成至少5人遇难

2020年06月24日08:35  来源：人民网-国际频道
 

人民网墨西哥城6月23日 （记者 刘旭霞）墨西哥东南部瓦哈卡州23日上午10:29分发生7.5级地震，目前已造成至少5人遇难。

据墨西哥国家地震局消息表示，震中位于在瓦哈卡州克鲁塞西塔镇以南23公里处，震源深度5公里。截至当地时间下午16:30，共发生653次余震，震级最大的余震达到4.9级。包括墨西哥首都墨西哥城和墨西哥州在内的全国多地均有强烈震感。

截至目前，地震已造成瓦哈卡州5人丧生，其中包括1名墨西哥国家石油公司的员工。另外至少有15人被困在瓦哈卡州圣玛丽亚·扎尼萨市的一座倒塌的建筑物下。地震还造成南部和东南部地区的一些建筑和交通设施受损。据联邦电力委员会消息，多地发生停电现象，200多万用户受到影响，但经过抢修其中90%以上的设施已得到修复。

据当地媒体报道，墨西哥国家石油公司位于瓦哈卡州的一家炼油厂发生火灾，原因是地震导致炼油厂的锅炉和涡轮发电机损坏，造成一名男子受轻伤。

瓦哈卡州州长亚历杭德罗·穆拉特表示，目前他正与该州各市长保持联络沟通，初步判断各市没有造成重大损失，暂时没有发生海啸的迹象。

墨西哥内政部下属民防部门表示，目前已启动地震应急预案。国家海啸预警系统等相关部门正紧密监测海平面变化，建议民众远离海滩，提高警惕并随时关注民防部门发布的消息。

在首都墨西哥城，市长克劳迪娅·辛鲍姆表示在地震发生前62秒，墨城已响起地震警报，目前墨城仅有2人受轻伤，少数建筑物外立面受损。

墨西哥位于三个地壳构造板块交汇处，是地震活动最多的国家之一。2017年9月7日，墨西哥南部海域发生8.2级地震，造成98人死亡；9月19日，墨西哥中部发生7.1级地震，造成369人死亡。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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