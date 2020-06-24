未雨绸缪　欧洲着眼打造医护“后备军”

随着新冠疫情整体趋缓，欧洲多国开始逐步放松防疫限制举措。与此同时，欧洲不少医院着手为重症监护病房补充后备力量并加紧培训在职医护人员，防范可能出现的第二波疫情。

【加紧培训】

路透社22日报道，欧洲多国医疗机构正在为医护人员提供应对新冠患者的“速成式再培训”，以防第二波疫情来袭时关键岗位人员短缺。

欧洲3、4月疫情汹涌令不少医院措手不及。它们或紧急征召医学院学生和退休人员增援，或仓促培训不同科室医护人员，让他们在最短时间学会如何治疗并护理新冠危重患者，及时替代受感染的同行。

接受再培训的医护人员包括外科、内科和心脏病医生以及其他科室护士。一旦有需要，他们将增援重症监护病房。

欧洲重症监护医学学会主席、荷兰乌得勒支大学医学中心重症监护病房主管约瑟夫·凯塞西奥格卢说，给新冠患者插管、调整呼吸机等精细操作仍由专业医生负责，接受再培训的医护人员将学习如何为患者擦洗身体、给他们翻身、检查肺部并筛查扫描影像。

凯塞西奥格卢坦言，通常来说，重症监护室医护人员需要接受数年培训，但“我们不能等新一波（疫情）来了（再做准备），我们应该定期培训他们。”

【补充新血】

除加紧培训在职医护人员，欧洲不少医院着眼为医护队伍补充新鲜血液。

荷兰鹿特丹伊拉斯谟医疗中心说，荷兰正在招募更多有经验的医护人员。

意大利重症监护医学学会认为，主攻重症监护专业的医学院学生应该在5年专业学习的最后两年进入重症监护病房实践。这一学会建议在财政层面出台激励措施，吸引更多医学院学生进入重症监护病房工作。

按意大利重症监护医学学会的说法，意大利可能需要把重症监护病房麻醉师等医护人员人数增加50%。

“我们需要一支医疗军，”欧洲重症监护医学学会候任主席、意大利米兰仁爱医院重症监护病房主管毛里奇奥·切科尼说，医护人员在工作上需要更灵活、更机动，“如果又有一大波疫情来袭，我们应该准备好在意大利国内从邻近地区调派医生和护士”。（闫洁）（新华社专特稿）

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