南非学者：中非关系在抗疫时期至关重要

人民网约翰内斯堡6月23日电 （刘畅） 6月23日，约堡大学非中研究中心主任孟大为在南第二大新闻网站独立传媒网站发表题为“非中关系在抗疫时期至关重要”的评论文章，盛赞中非团结抗疫特别峰会重大成果，指出在新冠肺炎疫情肆虐，美国“断供”世卫组织的背景下，世界更需要中非团结协作。文章主要内容如下：

非中关系富有韧性，一直以团结友好和双方共同致力于促进国际公平正义著称。正是基于这一点，非中关系在双方携手抗击新冠肺炎疫情过程中得以快速发展。

近期，非中领导人举办了团结抗疫特别峰会。此次峰会由中国、中非合作论坛共同主席国塞内加尔和非盟轮值主席国南非共同主办，世界卫生组织总干事谭德塞作为特别嘉宾出席了会议。中国国家主席习近平在峰会上承诺，中国将向非洲提供抗疫所需设备，并免除非洲国家今年到期的部分债务以及调整部分非洲国家偿债时间表。二十国集团其他成员也承诺减免低收入国家债务。与此同时，中国还应非盟委员会邀请，在埃塞俄比亚建设非洲疾病控制中心总部。非盟选择中国建设疾控中心充分说明了非中关系牢不可破以及非洲将中国视为可靠合作伙伴的坚定信心。

值得一提的是，此次峰会邀请世卫组织总干事谭德塞出席是对世卫组织及谭投出的信任票。美国一直是世卫组织最严厉的批评者。特朗普总统撤回对该组织资金支持的决定，可能会对非洲等没有足够资金应对新冠肺炎疫情的地区产生灾难性后果。美国政府所作所为已清楚表明，在当前国际体系中，美不再是道义上的领袖。因此，非洲和中国应该调整对美国领导地位的预期。

建设非洲疾控中心的紧迫性比以往任何时候更加凸显。除此之外，非中双方还应大力支持世卫组织这个抗疫艰难时期的全球领导者。现在比以往任何时候都更需要非中团结协作。

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