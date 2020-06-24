马杜罗待会谈 特朗普降调门

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗22日回应媒体披露美国总统唐纳德·特朗普考虑与他会谈，称“准备好”与特朗普会谈。不过，特朗普调低调门，在社交媒体“推特”发文，称只准备与马杜罗谈后者如何下台。

美国新闻网站阿克西奥斯21日发布报道称，特朗普考虑与马杜罗会谈。这引发外界猜测美国政府是否会降低对委反对派要员胡安·瓜伊多支持的议论。

马杜罗22日接受委内瑞拉通讯社采访时说：“当时机到来，我准备恭敬地与唐纳德·特朗普总统交谈。”

他没有提及报道中关于特朗普的引语或推文，说“就像与（美国前副总统乔·）拜登交谈的方式，我可以与特朗普交谈”。

马杜罗还发布一份手写声明，表达愿意与特朗普会谈。委内瑞拉国家电视台当天播放了2015年马杜罗与时任副总统的拜登在巴西举行非正式会谈的视频，两人在视频中微笑，显示交谈愉快。

拜登作为民主党总统竞选人，预计将在11月举行的美国选举中与特朗普争夺总统职位。

特朗普22日在推文中称，他领导的政府反对马杜罗政权，“我只会与马杜罗会面讨论一件事：和平离开权力”。

就特朗普表达可以考虑与马杜罗会谈传递的信号，外界解读为美国政府可能对瓜伊多以及没能迫使马杜罗下台感到失望。

2018年5月，马杜罗在委内瑞拉总统选举中赢得连任，但反对派不承认，瓜伊多自2019年1月起自封“临时总统”，获得美国与部分国家支持，瓜伊多还试图发起军事政变但未成功。

美国从经济上对委内瑞拉实施制裁和封锁，试图切断委内瑞拉石油收入，并于今年4月派遣军舰，以“禁毒”为名在委内瑞拉附近海域巡逻。

委内瑞拉5月宣布挫败一起政变图谋，抓获包括美国人在内的多名自海上入侵的雇佣兵。马杜罗指认美国政府幕后参与，而落网美国雇佣兵受美国退役军人乔丹·古德罗雇用，后者与瓜伊多签有合同。美国政府否认参与，瓜伊多也否认与古德罗有关系。

特朗普的前国家安全顾问约翰·博尔顿在即将出版的新书中称，特朗普在支持瓜伊多问题上犹豫不决，他曾希望采取军事行动，也认为瓜伊多无法推翻马杜罗。（庄北宁）（新华社专特稿）

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