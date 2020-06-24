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携手抗疫 并肩同行（和音）

——抗击疫情离不开命运共同体意识(49)

2020年06月24日08:29  来源：人民网－人民日报
 

　　中国同阿拉伯国家团结抗疫的努力，向世界展现了发展中国家团结合作的力量，为全球抗击疫情作出了“中阿贡献”

　　　　　

　　“患难见真情”，这是中国和阿拉伯国家家喻户晓的谚语，也是双方在抗击新冠肺炎疫情行动中命运与共的真实写照。“经过携手抗疫的洗礼，中阿战略伙伴关系基础更加牢固，人民友谊更加深厚，合作前景更加光明。”6月22日，中共中央总书记、国家主席习近平向中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议致贺信，充分彰显中方携手阿方凝聚抗疫力量、深化交流合作、推动构建中阿命运共同体的真诚愿望和坚定决心。

　　中国共产党致力于同各国政党增进互信、加强沟通、密切协作，探索在新型国际关系的基础上建立求同存异、相互尊重、互学互鉴的新型政党关系，搭建多种形式、多种层次的国际政党交流合作网络，汇聚构建人类命运共同体的强大力量。连日来，围绕“携手共建新时代中阿命运共同体”主题，中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议引发了诸多共鸣。“阿拉伯各国采取联合行动、携手应对风险挑战、共克时艰具有重要意义，将为增进阿中政治互信、深化阿中战略伙伴关系发挥重要作用。”巴勒斯坦法塔赫主席、总统马哈茂德·阿巴斯所言颇具代表性。本次特别会议表明，中阿凝聚政治共识，巩固团结合作，携手共建新时代中阿命运共同体具有坚实基础。

　　面对突如其来的疫情，中阿守望相助、共克时艰，谱写了共建中阿命运共同体的新篇章。在中国抗击疫情最关键的时刻，阿拉伯各国领导人和阿盟、海合会等地区组织负责人纷纷向中方表达慰问声援，各国政府和人民以不同形式给予中方支持和帮助，阿方的友好情谊，中国始终铭记在心。在阿拉伯国家受到疫情冲击时，中国人民也感同身受。中国向阿拉伯国家提供大量防疫物资，为17个国家和阿盟、海合会举办卫生专家视频会议，向8个有紧急需求的阿拉伯国家派遣了医疗专家组，毫无保留地分享成熟的诊疗经验和防控方案。中国同阿拉伯国家团结抗疫的努力，向世界展现了发展中国家团结合作的力量，为全球抗击疫情作出了“中阿贡献”。

　　中国和阿拉伯国家在长期交往中结下的牢固友谊，成为双方携手抗疫、并肩同行的深厚民意基础。2000多年来，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿交往的主旋律。无论国际风云如何变幻，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。2018年，中阿双方经过友好协商，一致同意建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。中阿抗疫合作的实践再次证明，中阿双方比以往任何时候都更需要团结应对各种挑战。

　　中阿两大民族在古丝绸之路上出入相友，在共建“一带一路”中携手相伴，共同致力于国家富强、民族复兴。作为历史上丝路文明的重要参与者和缔造者之一，阿拉伯国家身处“一带一路”交汇地带，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。两年前在中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议上，双方一致认为应在中阿共建“一带一路”框架下进一步共商、共建、共享，拓展合作领域，服务双方共同利益。当前形势下，中阿双方更需要积极探索发展战略对接和务实合作途径，共同努力把“一带一路”打造成合作之路、健康之路、复苏之路、增长之路，共同开辟繁荣发展的美好未来。

　　中国人讲：“众人拾柴火焰高。”阿拉伯谚语讲：“众人合作，无所不能。”在抗击疫情的过程中，中阿携手并肩，为推动构建人类卫生健康共同体作出重要贡献。展望未来，中阿不断凝聚共识、凝心聚力，定能在实现国家富强、民族复兴梦想的道路上共铸辉煌。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月24日 03 版）

(责编：崔越、刘洁妍)
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