南非学者：中非关系将引领非洲大陆振兴新时代

人民网约翰内斯堡6月23日电 （刘畅） 6月23日，南非姆贝基非洲领导力研究院谭哲理教授在南第二大新闻网站独立传媒网站发表题为“非中关系将引领非洲大陆振兴新时代”评论文章，指出非洲应该利用好非中关系提供的机遇，制定符合自身特点的政治经济制度，实现自主可持续发展和振兴。文章主要内容如下：

中非团结抗疫特别峰会重申了中非团结友谊，并就加强中非合作做出了诸多承诺，这对非洲最大的启示是什么?

非洲必须认识到，中国没有责任和义务来“赡养”非洲国家和人民，非洲应该利用好非中关系提供的机遇，建立具有非洲特色的政治经济制度。非洲需要摆脱西方政治经济体系中根深蒂固的意识形态保守主义。但这不是说非洲应该把中国当作西方政治经济体系的替代品。相反，非洲应该营造一个有利环境展示自己更好的形象，而不是由西方来设计和传播。

非洲没有理由继续保持殖民时期的政治经济体制。时至今日，非洲还缺乏找到适合自身国情解决办法以消除其普遍存在的社会、政治和经济问题的机会。非洲也一再被要求对前殖民统治者保持忠诚，否则可能陷入更深的债务漩涡。

需要指出的是，加强非中关系将消除非洲振兴和实现自主可持续发展道路上的许多障碍。中国作为全球经济巨人的崛起为非洲开启了一个振兴的新时代。中非反殖民斗争的共同经历以及同为南南合作成员国的身份，为非洲学习借鉴中国经验来实现非盟《2063年议程》指定的目标提供了重要机会和平台。因此，非洲不应指望中国永远充当救世主，而应立即行动起来，在自己的价值体系和经验中寻找可能的解决方案。非洲应该利用其与中国更紧密的关系，加快建立旨在增强整个非洲人口发展能力的体系。

非洲各国政府需要优先考虑以下事项:一是提供包括水、医疗、卫生、教育等公共产品；二是广泛动员所有政府部门和私营机构来实现共同奋斗目标；三是公众应意识到自己有获得公共产品的权利；四是在非洲声音至关重要的地区发起进步运动。

当前这个变革时代，加上与中国的密切关系，将为非洲提供长期以来一直未曾获得的筹划自身未来发展的最佳时机。非洲各国政府在抗击新冠肺炎疫情中表现出的努力和团结应该成为非洲改善国际形象的准则。非洲国家需要保持对华政策的连续性、一贯性，同时一个强大而成功的非洲，将是中国构建人类命运共同体进程中的有益盟友。

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