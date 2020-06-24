巴基斯坦要求印度驻巴高级专员署人员减半

新华社伊斯兰堡6月23日电（记者李浩）巴基斯坦外交部23日发表声明，要求印度将驻巴高级专员署工作人员数量减半，并对印方针对巴方人员的指控表示强烈反对和谴责。

声明说，印度对巴方人员提出毫无根据的指控，并以这些指控为借口要求巴基斯坦驻印高级专员署工作人员数量减半。作为回应，巴方决定要求印方将驻巴高级专员署人员减半。

声明说，巴方已召见印度驻巴高级专员署临时代办，要求印方在7日内执行有关减少工作人员数量的决定。

声明说，巴方工作人员始终在国际法和外交行为准则框架内开展工作。巴方对印度有关巴基斯坦驻印高级专员署工作人员从事违反《维也纳外交关系公约》行为的指控表示强烈反对和谴责。

印度外交部23日发表声明说，印方要求巴方将巴基斯坦驻印高级专员署工作人员数量减少一半，同时印度将相应减少驻巴高级专员署人员数量。声明称巴驻印高级专员署工作人员“参与间谍活动并与恐怖组织保持往来”，要求巴方在7日内执行有关减少工作人员数量的决定。

印巴关系最近因驱逐外交官事件而进一步紧张。5月31日，印度宣布巴驻印高级专员署两名官员“为不受欢迎的人”，要求他们24小时内离境。6月15日，巴基斯坦警方短暂扣押印驻巴高级专员署两名职员，指控他们开车撞伤行人后试图逃逸。据报道，两人已于22日返回印度。（参与记者：胡晓明）

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