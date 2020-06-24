英国“脱欧”公投四年 法兰克福金融地位上升

人民网柏林6月23日电（记者 李强）6月23日，在英国“脱欧”公投四周年之际，法兰克福金融协会发表报告称，相比2016年6月，法兰克福在世界金融中心的排名已由第18位跃升至第13位，继续保持欧洲大陆最大金融中心的地位。

法兰克福金融协会称，尽管欧盟与英国仍就脱欧条件进行拉锯式谈判，持续时间甚至可能会更长，但已有约60家金融机构成功向德国监管机构递交其在法兰克福建立或扩大业务的申请，其中30家将其欧洲总部确定在法兰克福。

据悉，这30家金融机构包括大部分美国大型银行，日本5大银行中的4家和英国4大银行中的2家。法兰克福市主管财政的常务副市长乌韦·贝克尔表示，2018年至2019年间，为英国脱欧做准备的各大银行，已经向法兰克福投资超过10亿欧元，在法兰克福市排名前100的纳税机构中，有八分之一是外国的信贷机构。

此外，德意志交易所也是英国脱欧的受益者，目前德交所在欧元计价的衍生品交易中所占的市场份额已经上升到18%。

法兰克福金融协会董事总经理胡博思说：2019年已经新增1500个工作岗位，一旦英国彻底退出欧盟，还将有大约2000个工作岗位涌现，而每一个新的工作岗位还可以再衍生出8个关联就业机会。但由于疫情原因，这一过程有可能被推迟。

黑森州州长弗尔克·布菲耶表示: “对于英国退出欧盟我深表遗憾，这对于英国和欧盟而言都不是一件好事，但同时我们也下定决心化危机为契机。法兰克福在英国脱欧这一事件中有所获益并将继续获益下去。法兰克福已经是世界领先的金融中心，我们将继续努力将这一领先地位保持下去”。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)