墨西哥南部发生7.5级地震 至少一人死亡

6月23日，在墨西哥瓦哈卡州，一处房屋在地震中受损。 新华社发

新华社墨西哥城6月23日电（记者吴昊）墨西哥南部瓦哈卡州23日发生7.5级地震，全国多地震感明显，部分地区出现设施损坏，目前已造成一人死亡。

墨西哥国家地震局发布消息说，地震发生在当地时间23日10时29分（北京时间23时29分），震中位于瓦哈卡州克鲁塞西塔以南23公里处，震源深度5公里。

记者所在的首都墨西哥城响起地震警报，大量人员被疏散至空旷地带。社交媒体上的内容显示，墨西哥南部和东南部多州震感明显，一些建筑和交通设施受损。地震还引发山体滑坡，阻断部分道路，一些地区出现停电现象。瓦哈卡州地方政府已报告一人死亡。

6月23日，在墨西哥瓦哈卡州，民众在室外避险。 新华社发

墨西哥内政部下属民防部门表示，国家大型基础设施建设项目并未出现结构性损坏。目前已启动地震应急预案，民众应提高警惕，预防余震。

墨西哥总统洛佩斯当天表示，联邦政府正与地方政府保持联系，以进一步了解情况。

另据美国太平洋海啸预警中心说，距震中1000公里内的墨西哥至南美洲太平洋海岸可能出现最高3米的巨浪。

墨西哥是地震多发国家。2017年9月7日，墨西哥南部海域发生8.2级地震，造成98人死亡；9月19日，墨西哥中部发生7.1级地震，造成369人死亡。

6月23日，在墨西哥瓦哈卡州，民众在室外避险。新华社发

6月23日，在墨西哥瓦哈卡州，一处房屋在地震中受损。 新华社发

6月23日，在墨西哥瓦哈卡州，一处房屋在地震中受损。新华社发

(责编：杨光宇、曹昆)