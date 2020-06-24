欧盟谋求提高生态系统可持续性

欧盟委员会近期发布了“2030年生物多样性战略”和“从农场到餐桌战略”。作为“欧洲绿色协议”的重要组成部分和欧盟复苏计划的核心内容，这两项战略共同致力于在2030年前恢复欧盟的生物多样性，加强对陆地和海洋的保护，恢复退化的生态系统，并建立可持续食物链。

欧盟委员会副主席、“欧洲绿色协议”负责人蒂默曼斯表示，气候变化和生物多样性丧失是当下人类面对的显著威胁，恢复人类活动与自然之间的平衡至关重要。两项战略有利于实现自然、粮食系统和生物多样性之间的更优平衡，增强欧盟的竞争力和韧性。

“2030年生物多样性战略”关注土地和海洋的不可持续利用、外来物种入侵、自然资源过度开发等不利于生物多样性的因素，旨在使保护和恢复生物多样性成为欧盟总体经济增长战略的一部分。该战略提出将至少30%的欧洲陆地和海洋设为生态保护区，严格保护生物多样性和气候价值高的地区，让至少2.5万公里河流恢复自由流动，改善欧洲森林健康等。欧盟计划每年为该战略投入至少200亿欧元，这笔资金将来自欧盟和成员国的公共和私人资金，以及欧盟应对气候变化预算。

“从农场到餐桌战略”旨在建立公平、健康和环境友好型食品体系。该战略提出，将促进农药的可持续使用，杜绝土壤污染，发展有机农业，建立可持续的粮食系统，支持农民、渔民、水产养殖者向可持续生产过渡。欧盟委员会将在2023年前提出具有法律约束力的减少食物浪费目标，投入100亿欧元用于食品、农业、渔业、水产养殖、生物经济等领域的研发创新，加速农业绿色和数字化转型。

据统计，农业、建筑、食品饮料等高度依赖自然资源的行业，每年为欧盟创造超过7万亿欧元的经济效益。然而，农业生产是导致欧盟生物多样性丧失的主要原因之一。欧盟计划将化学农药使用量减半，让1/4农田实现有机耕作。欧盟希望通过加强生物多样性保护，创造更多就业机会，推动经济复苏，同时增强社会对气候变化、自然灾害、粮食短缺、传染性疾病的抵御能力。

联合国2019年发布的报告显示，在全世界800万种物种中，多达100万种正因人类活动面临灭绝威胁。新冠肺炎疫情让人们重新审视人与自然的关系。计划在昆明召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将制定下一个10年全球生物多样性保护目标和行动方案，被视为保护生物多样性的关键节点。欧盟表示，将在缔约方大会上与各国加强合作，按照联合国人与自然和谐共生的2050年愿景，实现提高生物多样性这一首要长期目标。

两项战略受到环保人士的欢迎。非政府组织欧洲气候行动网络主任温德尔·特里奥表示，欧盟恢复生物多样性和推广可持续农业战略，对实现《巴黎协定》的目标，以及使疫情后经济发展更具韧性、更可持续具有重要意义。不过也有分析指出，计划能否成功取决于欧盟及成员国如何落实，只有立法才能产生实际约束力。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)