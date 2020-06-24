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德国推动发展绿色氢能源

本报驻德国记者 李 强

2020年06月24日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　德国近日联合法国、荷兰、奥地利、比利时与卢森堡等国，呼吁欧盟尽快就氢能源技术进行立法，增加资金支持。德国政府此前已出台国家氢能源战略，将在现有基础上再投入90亿欧元支持氢能源发展，同时在下半年担任欧盟轮值主席国期间推动氢能源议题。

　　德国国家氢能源战略重点放在绿色氢能源，即通过可再生能源水解制氢上。德国计划到2030年建成总装机容量为5吉瓦的可再生能源电厂，可供生产140亿千瓦时的氢能源，到2040年可再生能源的总装机容量达到10吉瓦。

　　德国将氢能源视作帮助钢铁、化工和交通运输等主要行业“脱碳”的关键，从而实现本世纪中叶“碳中和”的气候目标。根据预测，2030年德国氢能源需求量将达到90至110太瓦时，本国现有产能显然无法满足需求。因此，德国拟追加的90亿欧元氢能源支持资金中，有20亿将用于国际合作。

　　德国经济和能源部长阿尔特迈尔表示，实施氢能源战略，将为德国乃至全球实现气候目标作出重要贡献，助力德国成为氢能源技术全球领导者。在宣布氢能源战略的当天，德国与摩洛哥签署了氢能源研究和投资合作协议，支持摩洛哥建立绿色氢能源研究平台，在太阳能等新能源领域对摩洛哥进行知识产权转让和产业升级。据估算，这将为摩洛哥每年减少10万吨二氧化碳排放。此外，德国还将继续与阿尔及利亚展开光伏发电和电解制氢方面的合作。

　　分析指出，德国希望该战略为本国氢能源技术创造示范效应，使其成为未来出口的核心业务。目前，德国的制氢设备——电解槽的市场份额约占全球20%，如到本世纪中叶仍能维持这一水平，这将为德国创造数十万个就业机会。

　　德国相关企业正在采取行动。钢铁巨头蒂森克虏伯日前宣布与能源企业莱茵集团合作，在试验炉中使用绿色氢能源代替焦炭和煤粉作为还原剂，从而避免产生二氧化碳。蒂森克虏伯总裁奥斯伯格表示，第一套装置将于2020年代中期投产，产出的钢材可供制造5万辆汽车。该公司还计划到2050年所有钢铁产能均实现“碳中和”。

　　（本报柏林电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月24日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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