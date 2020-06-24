流媒体行业步入新的发展阶段（经济透视）

疫情防控期间，通过流媒体观看视频成为许多人居家生活的一部分，流媒体使用量出现惊人增长。据美国在线视频数据公司Conviva最新报告，一季度全球流媒体观看总量同比增长57%，其中欧洲增速最快，增幅达70%，美洲增长57%，亚洲和非洲收视率分别增长30%和25%。

流媒体行业逆势而上，步入新的发展阶段。有分析预测，消费者在流媒体使用习惯上的改变将在疫情结束后延续，使得该行业在未来一段时间内继续受益。同时，随着市场竞争的不断加剧以及经济不确定性的潜在影响，整个行业也面临不少挑战。

首先，海量观看带来数据流量快速增加，对网络速度和视频压缩技术是一大考验。在欧洲，各大流媒体平台在欧盟要求下已停止自动播放高清视频，以防止当地网络在前所未有的使用压力下崩溃。一些用户对此表示不满，认为这一行为降低了其所购买服务的质量。在5G时代为用户提供更流畅的视听体验，解决部分地区网络基础设施建设与用户使用需求之间的矛盾，需要流媒体行业在视频压缩技术上进行更多创新，提高效率和降低带宽消耗，确保网络供应商保持高效连接。

其次，疫情使“边拍边播”的线下影视剧模式无法运转。内容的生产和制作是流媒体平台的生命线，当未来各平台“库存”告急之时，可能会陷入新内容断档的窘境。为此，一些流媒体平台开始探索新的生产经营模式，包括与电影行业开展合作，如迪士尼选择在其流媒体平台上线原本计划登陆院线的电影。

最后，各大影视传媒公司纷纷试水流媒体，使得行业空间逐渐饱和，市场竞争日趋白热化。这倒逼平台创新服务方式，实行差异化战略。由英国广播公司和独立电视台联合成立的流媒体平台BritBox另辟蹊径，在细分市场上聚焦45岁及以上的中老年群体。该平台为这部分观众提供了根据《简·爱》《荒凉山庄》等小说改编的剧集，以增加用户黏性。法国流媒体平台Dailymotion则瞄准中东和北非市场，与当地视频内容提供商合作，为该地区用户提供新闻、体育、音乐和娱乐等领域的优质视频。

把握疫情防控期间高峰流量和利好政策，流媒体平台积极布局谋划，加强与传统行业的合作，拓展业务范畴，进一步完善数字产业生态链，将推动全社会的数字化转型。

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)