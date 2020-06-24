亚太地区将为全球经济增长作出更大贡献（记者观察）

江西省上饶市玉山县德隆纺织生产的涤纶纱线、缝纫线、人造丝绣花线等产品，90%出口到欧美、东南亚地区。图为4月12日，工人在加班加点赶制出口的涤纶纱线。

卓忠伟摄（人民视觉）

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近来，不少国际机构发表年中经济展望，在下调对全球经济前景预期的同时，认为中国将带动亚太地区经济复苏，成为推动世界经济增长的主要动力。接受本报记者采访的专家表示，亚太地区消费和生产市场前景广阔，数字经济快速发展，将为全球经济增长作出更大贡献。

亚洲开发银行（亚行）近日发布最新预测称，受新冠肺炎疫情影响，该行将亚太发展中经济体2020年经济增长预期下调至0.1%。东亚地区2020年增长率为1.3%，是唯一增长的次区域。世界银行此前发布的《全球经济展望》报告显示，中国所在的东亚及太平洋地区将是今年全球唯一正增长的区域，预计增长0.5%，明年有望达到6.6%。

亚行首席经济学家泽田康幸在报告中说，亚太地区经济体逐步解封，部分经济活动在“新常态”下重启。各国政府应采取措施，避免出现新一轮疫情。

汇丰银行环球资产管理公司预计，逐渐走出新冠肺炎疫情影响的全球经济将出现“勾形复苏”，而中国及其他亚洲工业化国家有望成为表现最好的经济体。阿根廷《号角报》刊文称，2021年后疫情时期，全球经济将主要表现为亚洲的繁荣。

消费市场呈改善态势

夜幕降临，华灯初上。泰国曼谷部分夜市正逐步解封，等待游客到来。河滨码头夜市市场部工作人员苏塔拉告诉本报记者，以往正常情况下，夜市每晚游客可达4万人次，年轻人是主要消费群体。“年轻人爱消费、敢消费，泰国年轻人和外国游客一直都是夜市的消费主力。”

东盟是全球人口年龄结构最年轻的地区之一，人均年龄低于29岁。泰国朱拉隆功大学政治学教授提迪南·蓬素提拉表示，数量庞大的年轻人口让东盟拥有巨大的消费潜力。近年来，随着亚太地区经济强劲增长、城镇化进程加速推进，该区域中产阶级群体不断扩大，带动了亚太地区零售市场的蓬勃发展。2019年，中国社会消费品零售总额达41.16亿元，多方预测中国将很快成为全球最大消费市场。据统计，东盟目前约有6000万中产家庭具有自由支配收入的能力，预计2025年这一数字将达1.25亿。

随着疫情防控形势趋于稳定，亚太地区消费市场呈改善态势。中国国家统计局近日表示，中国商品零售规模已接近上年同月水平。泰国商会大学经济商业研究中心日前发布报告称，5月泰国消费者信心指数相比4月全面提升，泰国经济正在释放积极恢复信号。亚洲开发银行高级经济顾问庄巨忠指出，内需旺盛一直是亚太国家经济发展的优势，疫情防控期间，国内市场的重要性更加凸显。

供应链产业链稳定完整

服装加工业是柬埔寨经济支柱产业之一，也是其最大出口行业，该行业面辅料60%以上从中国进口。3月上旬，受疫情防控影响，柬埔寨许多服装厂面临严重原料短缺。率先复工复产的中国让柬厂商看到了希望。十几艘满载服装原材料的货轮陆续驶往柬埔寨。“原材料及时快速运抵柬埔寨，解了柬工厂的燃眉之急。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒对本报记者表示，中国供应链的稳定对东南亚国家非常重要，双方产业依存度近几年不断提高。

近年来，随着生产贸易网络日益紧密，亚太价值链已成为全球贸易循环中最为关键的链条之一，也是全球增长最重要的驱动力。“中国供应链的稳定、产业链的完整对区域经济发展起到了重要带动和辐射作用，亚洲越来越成为全球经济最具发展活力和潜力的地区。”菲律宾《亚洲商业周刊》总编辑安东尼·洛佩斯如是指出。

亚太国家经济发展水平、发展阶段有较大差异，可以形成互补优势，通过市场的进一步对接，实现差异化竞争，从而构筑更加完整和紧密的价值链贸易方式。有鉴于此，亚太各国普遍希望尽早推动区域全面经济伙伴关系协定等区域自贸协定的达成，加速打造亚太统一大市场，推动区域经济一体化进程。

数字经济发展提速

早上用打车软件通勤，中午在电商平台下单，休息时观看短视频，用外卖软件订晚餐……这是谷歌、淡马锡和贝恩公司联合发布的《2019年东南亚数字经济报告》中一位东南亚移动互联网用户的一天。报告称，东南亚地区拥有3.6亿互联网用户，是全球移动互联网活跃度最高的市场之一。2019年，东南亚地区数字经济规模达1000亿美元，2025年有望增长至3000亿美元。

疫情防控期间，亚太各国经济受到明显冲击。危机中育新机，数字经济逆势上扬，迎来发展新阶段。电子商务、远程办公、远程医疗等众多行业加快发展。东南亚电商巨头来赞达近日表示，其在新加坡的网上杂货销售额自4月初以来增长了4倍。远程医疗手机应用“Pulse”可为用户提供全天候的医疗保健咨询服务和健康信息，已在亚洲9个国家和地区上线，累计下载量超过480万次。贝恩和脸书的研究认为，东南亚地区民众在疫情防控期间逐渐养成的网购习惯，在疫情后仍将持续。

5G、人工智能、大数据等新一代数字技术将对数字经济的蓬勃发展起到支撑作用。近年来，东南亚5G服务发展迅速，多个国家希望借此促进经济增长。泰国亿旺资讯服务公司3月正式提供5G服务。新加坡政府4月底宣布，将向新加坡电信公司等发放牌照，推动建设全国性5G网络。日本《读卖新闻》报道称，东南亚有望成为5G服务迅速增长的市场。美国国际数据集团的报告预测，按50%的复合年增长率计算，2022年亚太地区在人工智能系统上的支出将激增至150亿美元。

麦肯锡全球研究院认为，中国等亚洲国家在经历了劳动密集型工业化阶段后，已经开始转向高科技制造和高科技服务阶段，这有望使该地区未来10年至15年的GDP年均增速维持在较高水平。泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷认为，数字化已成为全球经济复苏和发展的新动力，亚太地区数字经济发展迅速，将推动亚太地区为全球经济增长作出更大贡献。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)