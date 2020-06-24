叙利亚加快推进和平重建进程

近期，叙利亚反恐战争正朝着有利于叙政府方向发展。叙政府军最近在该国代尔祖尔省西部、拉卡省南部、霍姆斯省东部对极端组织“伊斯兰国”等开展清剿行动，整体推进顺利。

在新冠肺炎疫情防控方面，叙利亚卫生部门与各友好国家和国际机构积极接洽，努力保障抗疫物资的稳定供应。航空运输部门还与各国协商，分批次接回滞留国外的叙利亚籍留学生，并安排检测和隔离等。

6月21日，叙利亚2020年高考在严格的防疫措施中开始。在大马士革一处考场外，刚刚结束考试的马哈茂德对本报记者说：“尽管学习和生活都很不容易，但我和我的同学们都能够坚持下来。期待国家早日实现真正的和平与稳定。”

眼下，叙利亚国内重建工作正在有序推进。6月20日，叙电力部举行首都大马士革阿达维区巴拉克沙尔基电站揭幕仪式，投入使用后将减少首都街区限电时长。本月中旬，叙政府调整了各省之间运输税，以便利省际交通运行。叙政府近日还召开了保障市场供应的部长级会议，拟以内贸部牵头，促进市场运行和保障经济稳步恢复。

在叙国内局势日趋明朗的同时，来自外部的经济制裁使该国面临不断加剧的经济挑战。6月17日，美国政府宣布对与叙利亚相关的39个实体和个人实施制裁，声明说，此次制裁将开启对叙政府的持续施压，以限制其财政来源。任何与叙利亚政府展开经贸往来者都将面临旅行限制和经济制裁风险。叙利亚外交部随后发表声明，谴责美国政府通过实施所谓凯撒法案对叙利亚追加新制裁。声明说，制裁措施违反了国际法律和规范，是“新形式的恐怖主义”。

美方的行为引发多方反对。伊朗外交部发言人穆萨维18日表示，在全球面对新冠病毒时，此类“非人道制裁”只会加深叙利亚人民的痛苦。这是美国对叙利亚人民实施的经济恐怖主义，是美国企图破坏叙利亚稳定的尝试，伊朗不会支持单边制裁的霸凌行为。伊朗副总统贾汗吉里表示，伊朗将不遗余力采取措施，减轻叙利亚的经济压力。俄罗斯副外长博格丹诺夫近日表示，美国对叙利亚的经济制裁只会阻碍国际社会为帮助叙利亚度过危机所付出的努力。中国常驻联合国代表张军日前呼吁立即取消对叙单边制裁。他指出，单边制裁不仅阻碍医疗用品供应，更破坏了一个国家调动资源、发展经济和提升人民生活水平的能力，没有任何合法性可言。中方已向叙提供抗疫医疗物资，将继续提供帮助。

叙利亚国内政治分析人士奥马尔对本报记者表示，叙利亚的未来必须由叙利亚人自己决定，不受外来干涉。当前叙政府正在积极采取各项措施，与各方加强协调，逐步稳定国内市场和经济运行，叙利亚人民有信心稳步推进国内和平重建进程。

（本报大马士革6月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)