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在全球贸易受疫情冲击出现大幅萎缩的背景下，中俄双边贸易继续保持增长态势，中方自俄进口增速在中国主要贸易伙伴中位居前列，这体现了中俄高水平的战略协作及双方经贸合作的巨大韧性和潜力。

据中国海关总署最新统计数据，今年1—4月，中俄进出口贸易额约为2344.6亿元人民币，比去年同期增长2.9%。其中，中国从俄罗斯进口约1425亿元人民币，同比增长10.1%。

“今年俄中两国贸易额较去年仍保持增长。俄中经贸合作展现出韧性和潜力。”俄罗斯驻中国大使杰尼索夫表示，俄中经贸合作正在恢复，双方将继续致力于未来实现年贸易额达2000亿美元的目标。

“疫情没有打乱俄中经贸提质升级的步伐”

随着夏季来临，美味的俄罗斯冰淇淋日益受到中国消费者的青睐。日前，又有四家俄罗斯企业获得对华出口授权。“今年以来，俄罗斯对华冰淇淋出口占其总出口量的14.9%，同比增加9%以上。”俄冰淇淋生产商协会总技师乌特金娜说。

俄罗斯RUSFAIR公司总经理凯格罗多夫告诉本报记者，中国市场对俄罗斯的巧克力、糖果、鸡肉等食品的需求正在不断扩大。“我们现在与合作伙伴主要通过线上方式交易。”

据俄罗斯驻华商务代表伊纽申介绍，俄罗斯的农产品和食品日益受到中国消费者欢迎。他强调：“俄罗斯出口结构发生了变化，农产品和食品已经在我们对华出口中占据第二的位置。”伊纽申认为，能有如此成绩，两国间新的物流路线和清关方式功不可没。他举例说，5月底一批俄罗斯冷冻鸡肉通过铁路到达重庆，货运时间由海运一个半月到两个月缩短至两周。相关检疫、清关工作不用在边境进行，而是在重庆进行。“制度创新将进一步推动俄罗斯食品对华出口。”

为了进一步提升中俄物流水平和效率，辽宁港口集团正在莫斯科郊外同俄罗斯铁路股份公司合作建设别雷拉斯特国际物流中心。上周该物流中心发出前往济南的首列国际班列。物流中心总经理马云驰介绍，2024年物流中心三期建成时，可满足莫斯科1/3的集装箱中转运输要求。

除了农产品和食品，俄罗斯对华出口的亮点还有很多。莫斯科投资与工业政策司司长普罗霍罗夫介绍，莫斯科主要出口产品是机械设备和技术装备、通信器材、纺织品、光学器材等。今年莫斯科非原材料、非能源对华出口继续增长，1月至4月交付了5亿美元产品，同比增长15%。

“疫情没有打乱俄中经贸提质升级的步伐。俄罗斯从中国进口的大部分商品不再只是日用品，一半以上是成品和机械制造业产品。”杰尼索夫表示，今年以来俄能源出口稳步增长，在很大程度上拉动了两国贸易。中国海关数据显示，俄罗斯在今年4月成为中国最大的原油供应国，当月中国从俄进口原油较上年同期增加18%。专家指出，中俄能源合作规模扩大，反映出双方经贸关系的深化，同时也表明中国经济恢复增长有助于支持俄罗斯度过困难时期。

“地方合作成为两国贸易发展的重要推动力”

近年来，中俄地方合作的热情和水平持续上升、成果显著。俄罗斯阿穆尔州近日表示，疫情期间的过境限制措施解除后，俄中布拉戈维申斯克—黑河公路大桥将全面开通，这将极大促进俄远东地区与中国东北地区之间的经贸交流。阿穆尔州正在界河大桥附近建设保税物流中心，8月底即将建成临时仓库。

圣彼得堡国立电子技术大学创新设计与技术创业研究所CaseLAB实验室负责人博罗夫斯卡娅认为，基础设施项目建设有助于进一步激活俄中贸易。“俄中两国间的大量基础设施项目顺利推进，包括跨境大桥、高速公路，在黑龙江省建设自由贸易区，在俄远东建设超前发展区等，地方合作成为两国贸易发展的重要推动力。”

日前，由黑龙江省贸促会打造的“哈尔滨国际经济贸易洽谈会（哈洽会）云上展示”活动上线，俄罗斯18个联邦主体的61家企业在线展示食品、日用消费品、化工产品、电力设备、工业设备、金融产品以及科技创新产品，希望借此机会吸引中国投资者的目光。

目前中俄地方合作实现了领域和地域“全覆盖”，双方建立了“东北—远东”“长江—伏尔加河”两大区域性合作机制，成立了中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会，缔结了140对友好省州和城市关系。深度对接的地方合作正为中俄经贸发展注入新动力。

“科技创新合作将为两国经贸开辟更广阔前景”

近年来，俄罗斯大幅改善了投资环境，并为外国投资创造了有利条件。俄罗斯亚洲工业家和企业家联合会主席曼科维奇对本报记者表示，俄中两国在直接投资领域的合作潜力巨大。“今明两年是俄中科技创新年，科技创新合作将为两国经贸开辟更广阔前景。”

眼下，科技创新合作正为中俄经贸提质增效注入活力。华为公司不久前与俄罗斯移动通信运营商签署了铺设5G网络协议，华为还向俄罗斯的人工智能领域投入大量资金。腾讯和阿里巴巴集团逐步扩展在俄罗斯的业务。俄罗斯直投基金和中国投资集团联合成立总额为10亿美元的中俄技术创新基金。

曾在中国留学的拉德纳耶娃创立的中俄合资企业SinoRuss，专注于为在俄的中国企业提供法律和会计服务，目前有50多家中国客户。拉德纳耶娃对本报记者表示，越来越多的中国企业到俄罗斯投资建厂和发展业务，面向全俄罗斯乃至整个欧亚经济联盟国家出售商品。“随着俄罗斯疫情逐步缓解，市场重新开放，卢布汇率回升，在俄经营的中资企业将迎来更大的发展机遇。”

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，中俄双方在扎实推进能源、航空航天、互联互通等领域战略性大项目的同时，将通过政府间合作机制深入对接，在农业、金融、科技创新、数字经济、电子商务、医疗卫生、5G等领域培育新的合作增长点。中俄共同抗疫的经历，将转化为疫情后中俄关系提速升级的动力。

（本报莫斯科6月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)