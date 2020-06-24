中非友好更加深入人心（大使随笔）

乌干达抗击新冠肺炎疫情卓有成效。截至6月19日，乌干达累计确诊755例，但无一病亡，治愈率高达65.1%。这主要得益于乌干达各界高度重视，坚决打赢疫情防控阻击战。同时，诚如乌干达执政党全国抵抗运动总书记卢蒙巴所说：“乌方认真借鉴中方疫情防控经验，取得良好成效也应归功于中方。”

面对疫情，中乌守望相助、并肩战斗，友好互信更加巩固，两国全面合作伙伴关系进一步深化、升华。在中国抗疫最吃劲的时候，穆塞韦尼总统和卢蒙巴总书记分别向中方发来慰问函，穆塞韦尼总统本人还在媒体面前手举“Wuhan Jiayou”（武汉加油）的标语牌声援中国。乌干达归国留华学生安娜动情地说：“中国是我第二个家。中国一定会好起来，我们在你身边。”乌干达麦克雷雷大学克服自身困难向中方合作院校湘潭大学捐赠了6000只口罩。在南方医科大学学习的乌干达留学生奥东积极参与当地志愿服务，同中国医务工作者并肩战斗在疫情防控一线。

乌干达给予的宝贵支持，中国人民永远铭记在心。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族。乌干达发生疫情后，中国率先驰援，同乌干达人民坚定地站在一起。“人心齐，泰山移”“兄弟情深，患难与共”“单则易折，众则难摧”，中方援乌抗疫物资上这一条条铿锵有力的标语，诠释着中乌互帮互助的友好传统。中乌友好医院积极收治确诊病例，在该院工作的中国援乌医疗队积极参与救治工作；中国援建的乌干达国家体育场被改作方舱医院，成为守护乌干达民众身体健康和生命安全的“生命之舟”。

当前，疫情仍在全球蔓延。中乌都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务，特别是乌干达公共卫生体系薄弱，经济发展水平滞后，难以独自应对疫情带来的严峻挑战。中乌合作正有力帮助乌方克服疫情冲击，尽快恢复经济社会发展。在乌干达中资企业等积极响应当地政府号召，紧急引进设备生产口罩，填补乌干达批量生产口罩的空白，获得穆塞韦尼总统称赞。中国投资者经营的手机工厂生产在疫情期间逆势上扬，完成了乌干达史上首笔手机出口订单，助力乌方实现可持续发展。其他乌干达中资企业在确保疫情防控的前提下也想方设法不停工、不停产，为乌方稳定产业链、供应链作出重要贡献。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情进一步加速了国际格局演变。习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上指出，面对新的机遇和挑战，中非比以往任何时候都更加需要加强合作。乌干达第一大报《新愿景报》专门发表社论表示，中非团结抗疫特别峰会成功举行再次彰显了中国坚定不移支持非洲的一贯立场，非中抗疫必将取得完全胜利！

烈火炼真金，患难见真情。我坚信，经受疫情考验的中非关系将更加坚实牢固，中非友好将更加深入人心。展望未来，正如习近平主席所指出的那样，人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活。

（作者为中国驻乌干达大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 03 版）

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