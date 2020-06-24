艺术抗疫 国韵流芳（患难见真情 共同抗疫情）

6月21日，由巴黎中国文化中心和中国歌剧舞剧院民族乐团共同主办的“艺术抗‘疫’ 国韵流芳”——“云端”中国传统民族音乐会举行。来自中法两国的艺术家以及巴黎中国文化中心的学员们齐聚“云端”，用音乐向两国民众传递抗疫的信心和力量。

当天正值第三十九届法国音乐节开幕。音乐会得到音乐节组委会大力支持，被纳入音乐节框架，并作为主要节目向全法民众重点推出。多家中国和法国媒体通过各自平台进行直播，让观众在文化交融的脉动中领略中法艺术魅力。

法国前总理拉法兰在演出前致辞表示，法中两个古老文明，需要相互了解、相互尊重，并增强情感沟通。中国驻法国大使卢沙野表示，抗疫期间，中法两国守望相助、患难与共、密切协作，携手推动疫情防控国际合作，谱写了中法友谊“千里同好，坚于金石”的时代新篇。

此次音乐会以中国传统文化为主线，一个多小时的演出涵盖中法两国特色曲目，将传统与现代经典有机结合。演员们倾情演绎浙东打击乐《龙腾虎跃》、山西民歌《看秧歌》、古琴名曲《神人畅》、京剧曲牌《夜深沉》以及由塔吉克族民歌改编的室内乐《雪映花红》等，带领观众们在音乐中感受中国不同民族地域的风土人情和艺术特色。演员们还用中国民族乐器演奏了脍炙人口的法国歌曲《玫瑰人生》和《香榭丽舍》。

“这场音乐会展示了中国民乐的独特魅力，充分印证了法中两国文化和而不同、相通相融的特点，让大家在艺术中增强抗‘疫’信心。”法国文化部前文化戏剧名誉总监让—皮埃尔·余尔斯在祝贺邮件中这样写道。

法国拉法耶特基金会主席让—弗朗索瓦·旭艾在演出结束后第一时间向巴黎中国文化中心致电说：“法中关系历久弥坚，文化在其中扮演了非常重要的角色，发挥了举足轻重的作用。期待疫情早日结束，期待与中国艺术家在巴黎相聚。”

（本报巴黎6月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月24日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)