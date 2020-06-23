原标题：热点问答：美政府收紧签证政策有何影响

新华社北京6月23日电 热点问答：美政府收紧签证政策有何影响

新华社记者沈敏 孙丁

美国总统特朗普22日发布公告，宣布从24日12时01分起至今年底，美国暂停发放部分种类非移民工作签证，涉及外国专业技术人士、文化教育访问交流人员和非农业部门季节性劳工及其家属的赴美申请。

根据白宫声明，在新冠疫情严重冲击美国就业背景下，新规旨在优先保障美国人就业。分析人士指出，白宫此举背后不乏政治利益考量。

影响哪类签证？

根据公告，美国将暂停发放H-1B、H-2B、L和J非移民工作签证，适用于公告生效之时不在美国、无有效非移民签证以及除签证外没有准许其赴美和入境官方旅行文件的外国人。

具体来看，受新规影响的签证类型主要包括：H-1B签证，多适用于“高技术”岗位的外籍员工；H-2B签证，多适用于非农业部门季节性工人，如食品加工、酒店服务和园林绿化等行业；J-1签证，多适用于文化教育类访问交流人员；L-1签证，多适用于跨国企业高级管理人员。此外，还有其他一些签证类型受到上述新规影响。

公告同时说，特朗普决定将4月签署的一项行政令的有效期延长至今年底。该行政令说，即日起60天内暂停向部分外国人发放“绿卡”，即这些人在行政令有效期内无法获得美国永久居民身份。

政策有何目的？

中国现代国际关系研究院美国问题专家孙成昊认为，特朗普政府此时出台这一政令有两方面考虑：一是提振当前选情。新冠疫情冲击下，美国经济下行，失业率飙升，拖累特朗普竞选连任选情。他寄望于借收紧签证对冲疫情对美国就业的影响，拉升经济和就业数据，增加竞选筹码。

二是迎合铁杆选民。对移民持强硬态度的保守派白人阵营认为，近年来大量移民，无论是非法或合法居留美国，均挤占了他们的就业资源。他们认为自身没有从全球化中获得好处，很大程度上归咎于移民。特朗普执政以来，在移民政策上一向采取强硬立场，近来针对“绿卡”和工作签证频频出招也体现其一贯政策立场。

也有专家指出，新举措不是以立法、而是以总统行政手段推行，长期看存在缓和与调整的可能性。但未来如何变化，还要等11月美国总统选举结果出炉。

反对声音几何？

美国很多科学、教育和商界人士对这一政令表示不满，认为它不能提振美国经济，反而是在拖后腿。

美国约翰斯·霍普金斯大学主管科研的副校长丹尼斯·沃茨在社交媒体上说，特朗普这一政令对于美国学术界乃至整个国家而言是一场“十足的灾难”，它使人们对美国相关政策不确定性产生疑虑，将不利于美国吸引全球优秀科学家和工程师，即便政策未来被撤销，也难以抵消其影响。

美国高等院校联合会主席玛丽·科尔曼发表声明说，该政令不能达到总统自称希望实现的目标，它无助于控制疫情或减轻其对经济的影响，反而会损害美国经济和科学竞争力。

美国商会首席执行官托马斯·多诺霍说，收紧移民政策会把投资和经济活动推向国外，拖累经济增长，减少新增就业岗位。（参与记者：徐剑梅、陈立希）

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