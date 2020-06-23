原标题：综述：外媒高度关注中国完成北斗全球卫星导航系统星座部署

新华社北京6月23日电 综述：外媒高度关注中国完成北斗全球卫星导航系统星座部署

新华社记者

中国北斗三号最后一颗全球组网卫星23日成功发射，标志着中国全面完成北斗全球卫星导航系统星座部署。多家海外媒体对此高度关注。

美联社当天发表文章说，中国成功发射最后这颗组网卫星，“标志着中国在航天大国的发展道路上更进了一步”。北斗系统可提供覆盖全球的授时和导航服务，成为美国全球定位系统（GPS）、欧洲伽利略卫星导航系统、俄罗斯格洛纳斯导航系统以外的又一选择。

“我认为北斗三号系统的运行是一个大事件，”法新社援引美国哈佛-史密森天体物理学中心天文学家乔纳森·麦克道尔的话说，这“使中国拥有独立于美国和欧洲的系统”。

路透社日前在有关中国北斗系统的报道中援引澳大利亚航天工程研究中心主任安德鲁·登普斯特的话说，与此前的类似系统相比，北斗系统在一些方面有优点，比如一些信号的精度更高、星座维护更加容易等。

巴基斯坦联合通讯社22日发表文章说，巴基斯坦是中国以外第一个使用中国全球卫星导航系统的国家，有关项目帮助巴基斯坦以更低成本和更高效率进行基础地理测量、土地管理和港口调度等工作。

多家海外媒体还梳理了中国北斗系统的发展历史、具体构成等。中国卫星导航系统管理办公室表示，在23日发射的这颗卫星入网后，中国将进行北斗全系统联调联试，择机面向全球用户提供完整的全天时、全天候、高精度全球定位导航授时服务。

中国自20世纪后期开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，逐步形成了“三步走”发展战略：2000年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务；2012年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；2020年，建成北斗三号系统，具备完整全球服务能力。

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