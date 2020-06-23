原标题：为中欧全面战略伙伴关系注入强劲动力——外交部官员介绍第二十二次中国－欧盟领导人会晤成果

新华社北京6月23日电（记者王宾）外交部欧洲司司长王鲁彤23日表示，日前举行的第二十二次中国－欧盟领导人会晤体现了中欧相互支持、携手合作、支持开放型世界经济、维护多边主义、促进世界和平稳定发展的积极意愿，增进了双方理解与互信，为中欧全面战略伙伴关系进一步发展注入强劲动力。

“本次会晤是中方领导人同新一届欧盟机构领导人首次正式会晤，也是中国同欧盟之间今年上半年最重要的活动。”王鲁彤说，双方领导人就抗击新冠肺炎疫情、国际形势、中欧关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题等广泛议题进行了坦诚深入的沟通，达成一系列重要共识，充分体现了中欧关系的战略性、全面性、互利性。

会晤的主要成果之一是为中欧投资协定谈判注入动力。“双方一致认为中欧经贸合作互惠互利，期待早日达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。”王鲁彤说，双方领导人一致认为，今年应克服困难，完成中欧投资协定谈判，以显示双方推进中欧关系和维护开放型世界经济的雄心。

会晤还宣布即将签署中欧地理标志协定。王鲁彤介绍说，该协定去年底已完成谈判，中方已完成内部审批程序，欧方也即将完成。“双方将在不远的将来正式签署，这一协定为加强双方高水平、有特色的产品保护提供了契机。”

在谈到共同应对疫情时，王鲁彤说，中欧将继续加强政策沟通协调，在抗疫物资供应、新发传染病防治、疫苗研发等领域加强合作，全力支持世界卫生组织，积极开展对非洲三方抗疫合作。“双方将加强经济复苏合作，包括加强宏观经济政策协调，共同维护中欧和全球产业链供应链稳定等。”

在中欧就支持多边主义和自由贸易、反对单边主义和保护主义达成的共识方面，王鲁彤表示，双方将继续加强在世贸组织问题上的合作，共同维护世界多边贸易体制。

此外，据王鲁彤介绍，双方将加快商谈制定新一份中欧科研创新合作路线图，并欢迎对方参与各自科研项目；在可持续发展、气候变化领域合作方面，双方强调应继续加强双多边合作，促进绿色和高质量复苏。

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