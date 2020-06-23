原标题：深化务实合作，打造更具世界影响力的中欧关系——多国人士积极评价第二十二次中国－欧盟领导人会晤

新华社北京6月23日电 综合新华社驻外记者报道：第二十二次中国－欧盟领导人会晤22日举行。会晤期间，国家主席习近平以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。国务院总理李克强以视频方式同米歇尔、冯德莱恩共同主持会晤。

多国人士积极评价第二十二次中国－欧盟领导人会晤，认为中欧扩大双向开放、深化务实合作将更好地实现中欧互利共赢；中欧共同维护多边主义和自由贸易，打造更具世界影响力的中欧全面战略伙伴关系，将有力促进世界经济复苏，为维护世界和平稳定与发展繁荣作出贡献。

扩大双向开放 实现互利共赢

欧洲议会欧中友好小组秘书长盖琳表示，今年是欧中建交45周年，本次会晤是中方领导人同新一届欧盟领导人首次正式会晤，具有非常重要的意义。会晤体现出欧中对彼此高度重视、视彼此为重要战略伙伴。此次会晤进一步增进了欧中双方互相理解，有助于消除分歧、聚焦共识，有助于欧中双方正在谈判的投资协定早日达成。

欧洲学院教授门镜认为，中国是欧盟对外关系的重中之重，无论是双边还是多边议题，欧盟都离不开与中国合作。此次会晤中，双方在经贸合作上达成很多共识，相信在不久后就会见到具体成果。

希腊学者、欧洲研究国际中心欧洲－中国项目负责人乔治·措戈普洛斯说，欧中领导人会晤勾勒了双方共同努力共创美好未来的图景。欧中关系是当今国际关系中至关重要的方面，中国－欧盟领导人会晤重申争取2020年内达成中欧投资协定非常重要。

深化务实合作 推动全球发展

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，在当前美国奉行单边主义、贸易保护主义的背景下，中国与欧盟合作具有更重要的意义。新冠疫情对世界经济造成巨大冲击，中国与欧盟应进一步加深经贸合作，共同推动世界经济尽早复苏。作为两大举足轻重的经济体，中欧在经贸、卫生防疫、疫苗开发、应对气候变化、减少失业人口等方面具有很大合作空间。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼说，德中和欧中在一些关键领域有巨大合作潜力，包括数字化、人工智能在生活各领域的应用，医疗保障、物资供应，以及发展环境友好的生活基础设施等。中国与德国、欧盟可以共同合作，优势互补、相互受益。

国际知名智库席勒研究所驻美国休斯敦代表布莱恩·兰茨认为，无论在抗击新冠疫情还是在世界经济复苏方面，各国都必须携手努力、共克时艰。中欧领导人通过对话聚焦共识非常有意义，各方都应在寻求共识的基础上为世界和平与发展贡献力量。

葡萄牙新丝路协进会主席易曼晖说，中国和欧盟应在改革和重建世界经济体系方面开展合作，促进世界发展繁荣，增进人民福祉。

维护多边主义 携手应对挑战

匈牙利科学院世界经济研究所教授伊诺陶伊·安德拉什表示，欧中关系在“后疫情时代”将进一步深化。欧中双方都已深度介入全球价值链，因此，维护多边主义符合双方共同利益。欧中作为世界上两大重要力量，应携手共同应对全球挑战。

叙利亚政治专家马希尔·伊赫桑说，在抗击新冠疫情中，中国向意大利等很多欧洲国家提供了多方面的帮助，这些患难与共的实例是中欧命运共同体理念的生动体现。中国和欧洲国家在经贸领域加强沟通合作，不仅有利于各自经济发展，更有利于共同维护多边主义和自由贸易。同时，中欧之间紧密的经贸联系以及在各领域的团结协作，能够帮助全球抵御单边主义和贸易保护主义造成的冲击，成为稳定和推动全球经济增长的重要动力。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中欧关系是全球最重要的伙伴关系之一。此次中欧领导人会晤强调多边合作，为世界经济复苏传递了积极信号。在当前单边主义、贸易保护主义抬头的背景下，中欧关系应成为榜样，倡导多边主义和自由贸易应成为国际关系的常态。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，此次中欧领导人会晤对当前世界经济复苏及应对新冠疫情十分重要。中国与欧盟均为举足轻重的经济体，彼此合作可为重启世界经济和贸易提供强劲动力。当今世界面临经济衰退、保护主义抬头和疫情蔓延等多重挑战，中国与欧盟更加坚定地携手支持全球化与多边主义，将推进世界经济复苏，维护世界繁荣稳定。（参与记者：袁亮、李晓鹏、高磊、梁辉、郑一晗、杨臻、温新年、张远、潘革平、高路、袁梦晨、郑昕）

新闻链接：

为中欧全面战略伙伴关系注入强劲动力——外交部官员介绍第二十二次中国－欧盟领导人会晤成果

中欧合作迎来新契机

新华国际时评：中欧关系变局中开新局

综合消息：指明“后疫情时代”中欧关系再出发方向——欧洲多国人士积极评价习近平主席视频会见欧盟领导人时关于发展中欧关系的重要主张

中国－欧盟领导人会晤重申 2020年达成中欧投资协定

(责编：燕勐、杨牧)