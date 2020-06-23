原标题：智利新冠确诊病例接近25万例

新华社圣地亚哥6月22日电 综述：智利新冠确诊病例接近25万例

新华社记者尹南 张笑然

智利卫生部22日宣布，截至当地时间21日晚，该国新增新冠确诊病例4608例，累计确诊病例246963例，累计死亡4502例。据世界卫生组织统计，智利累计确诊病例目前已超过意大利和西班牙，居世界第七位。

智利首都大区报告的确诊病例约占全国总数的80%。美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，智利首都大区是全球疫情最严重的地区之一，仅次于美国纽约州、巴西圣保罗州和俄罗斯莫斯科地区。首都大区从5月15日起实施隔离措施，至少将持续到6月底，但目前人员流动仅降低40%，对控制疫情并没有起到明显效果。

新上任的智利卫生部长恩里克·帕里斯21日宣布，自23日22时起，北部城市安托法加斯塔的3个城区将进入全面隔离，届时全国1900万人口中超过1000万人受隔离措施影响。这3个城区中的两个5月27日刚解除上一轮约3周的隔离，但此后疫情发生反弹。

针对外界提出智利在实施“群体免疫”政策的说法，帕里斯给予断然否认。他说，无论是封闭边境，还是增强医疗系统应对能力，实施隔离、宵禁，这些政府已采取的政策都不是出于“群体免疫”目的，目标恰恰相反。政府发言人鲁维拉尔也表示，政府从未考虑通过人群的大规模感染来建立对新冠病毒的免疫。

智利发展大学日前发布报告称，在5月16日到6月18日间对智利首都大区771名居民的血清检测显示，被检测者新冠病毒抗体阳性率为8.04%。研究者由此推断首都大区的实际感染人数应该是官方公布人数的3倍左右。

智利3000多名科学和医学协会成员、学者和研究人员22日联名发表公开信，呼吁政府改善防疫策略。信中说，如果不立刻采取更加彻底和有预见性的措施，遏制目前的感染速度，智利到疫情结束时累计死亡人数可能达到7万人。

智利大学公共卫生学院流行病学家玛丽亚·贝尔托利亚说，科学界希望政府提供透明的数据，重视基层医疗机构在接诊和病例溯源上的重要作用，为这些机构提供培训及充足的资源和权限，在公众教育中加强疾病风险教育，并更及时地在疫情严重地区实施隔离措施。

日前，中国武汉与国际友好城市智利康塞普西翁市举行抗疫经验视频交流会，与会中国专家建议智利做好有效隔离和病例溯源。

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