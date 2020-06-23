原标题：综合消息：中东多国出现聚集性感染 “解封”措施各国不一

新华社突尼斯6月22日电 综合新华社驻中东地区记者报道：近日，中东地区新冠疫情持续攀升，多国出现聚集性感染事件。迫于经济压力，不同国家采取了不同程度的“解封”措施。

摩洛哥近日发生数起聚集性感染事件，疫情有反弹趋势。摩卫生部22日数据显示，过去24小时新增确诊病例195例，累计确诊10172例。摩政府宣布，从6月25日起，国内航班和铁路恢复运行，酒店、旅游景点、餐馆、咖啡馆、体育馆、娱乐场所、理发厅、美容院等可以重新营业，但接待量不得超过其最大接待量的一半；公共沙滩向民众开放，但必须保持社交距离。

阿尔及利亚22日报告新增确诊病例149例，累计确诊11920例。阿流行病科学委员会22日说，该国仍处于新冠疫情第一波蔓延中，目前一些婚礼和葬礼使人们有机会大规模聚集，造成疫情扩散。目前各省疫情不一，因此有必要按照不同的地区和城市制定相应的防疫和封闭措施。

沙特阿拉伯外交部22日发表声明说，考虑到新冠疫情大流行的持续风险，沙特政府决定，今年的麦加朝觐将对“人数非常有限的”已经居住在沙特的各个国籍的穆斯林开放。沙特卫生部22日宣布，该国过去24小时新增确诊病例3393例，累计确诊161005例。

阿曼卫生部22日宣布，该国当日新增确诊病例1605例，创单日确诊病例数新高，累计确诊31076例。为进一步恢复经济，阿曼已逐步解除疫情防控措施。但部分防疫措施解除后，疫情出现反弹，阿曼政府又决定将原计划6月底恢复国内国际航班的日期无限期推迟。

伊拉克卫生部22日说，近日伊拉克新冠确诊病例大幅增加，这表明伊拉克疫情已接近高峰，卫生部正努力在各省建设方舱医院。22日的数据显示，该国新增确诊1808例，累计确诊32676例。据当地媒体报道，伊拉克已有20名议员和28名议会工作人员确诊感染新冠病毒。

以色列新冠疫情近期持续反弹，以卫生部22日晚发布的数据显示，该国新增确诊病例304例，累计确诊21082例。以色列新冠内阁会议当天宣布，将采取多项措施，加强疫情期间的执法力度，比如将成立一个国家执法机构指导和协调所有防疫执法机构；对不佩戴口罩者加重罚款；增加市政检查员的执法力度等。

土耳其卫生部22日公布的新冠疫情数据显示，该国新增确诊病例1212例，累计确诊188897例。土耳其单日新增病例本月13日再次破千，之后一直处在日增千例的水平。据土耳其内政部最新要求，从6月22日开始，未按规定佩戴口罩人员将面临900里拉（约合人民币930元）的罚款。包括安卡拉、伊斯坦布尔等在内的48个省份实施强制口罩令，只要出门必须佩戴口罩。另外33个省份的民众在商业中心、集市、餐馆、咖啡厅、理发店等需佩戴口罩。此外，土耳其将于近期举行高考，考生将会收到相关部门发放的口罩和消毒液。

埃及卫生部22日晚说，埃及境内新增确诊病例1576例，累计确诊56809例。埃及高考21日起举行，据悉高考第一天，有关部门已经发现几十例疑似病例，其中至少3名考生确诊。埃及国际合作部长马沙特22日宣布，联合国儿童基金会已向埃及提供1700万美元的抗疫援助。（执笔记者：潘晓菁；参与记者：王峰、陈霖、涂一帆、李碧念、尚昊、熊思浩、白平、陈斌杰、王薇、李良勇、苏小坡、杨元勇、冀泽、马意翀、黄灵、郑一晗）

(责编：燕勐、杨牧)