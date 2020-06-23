原标题：通讯：网上中文教学 疫情下的新探索

新华社利马6月22日电 通讯：网上中文教学 疫情下的新探索

新华社记者张国英

为控制新冠疫情蔓延，秘鲁政府3月中旬宣布在全国范围内实行强制性居家隔离和宵禁，全国中小学和高等院校停课至今。秘鲁里卡多·帕尔玛大学孔子学院教师及时通过网络平台推出形式多样的网上中文教学，深受学生喜爱。

从面对面授课到网络授课，这一转变给老师们带来新的挑战。如何处理网络不稳定导致平台使用出现故障？如何掌控学生的出勤和听课状况？如何有效开展课堂语言练习互动环节？许多问题都需要老师们在实际授课中不断思考和摸索。

为确保网课顺利开展，孔院中方院长张惠珍每天了解老师们上网课出现的技术问题，并及时与大学沟通解决。离开教室的语言环境，离开孔院的文化氛围，如何让学生在线上进行充分的语言练习，是网上中文教学的最大难题。张惠珍每周召开例会听取老师们反映网上授课情况，孔院也定期召开网络教学研讨会，让老师们分享各自的授课经验。

陈敏是里卡多·帕尔玛大学中西文翻译专业一年级新生授课教师。在每个课时的前10至15分钟，陈敏都会对学生进行听写练习，并要求学生听写结束后马上通过即时聊天软件发送照片给老师，这样既可以了解学生的学习情况，也可以掌握学生的出勤状况。

针对二年级学生上网课时参与互动少、课堂氛围不活跃的情况，明炜老师设计了一系列的活动，例如“每课一问”：学生向老师提出一个与中国语言、文化有关的问题；“每课一展示”：学生选择自己感兴趣的话题用中文表述；“我是小记者”：老师根据教材内容为学生们设计问题，学生之间互相做调查，然后用中文写出采访报告；“我是小老师”：每次辅导课时由1名学生充当小老师，带着同学们复习课上学习的知识。

李思莹老师为培养中高年级学生的语言运用能力，精心设计作业形式。她每周给学生推荐一部中国电影，根据电影的情节和内容设计一些问题，然后通过网络聊天群把这些问题发给学生，要求学生看完电影后用中文回答。学生们很喜欢这种形式的作业，也很享受准备和回答问题的过程。

疫情之下的网络教学开展以来，里卡多·帕尔玛大学孔院努力克服困难，不断探索最佳上课模式，让网课百花齐放、丰富多彩，网络教学进展十分顺利，学生们越来越适应线上教学模式，中文学习的热情有增无减。

学生们表示，虽然上课的地点和方式出现变化，但中国老师高质量教学和对学生无微不至的关怀没有变。在当前秘鲁疫情如此严重、大家都必须居家隔离的情况下，他们依然能正常学习中文，非常感谢孔院、感谢辛勤工作的中国老师。

里卡多·帕尔玛大学是秘鲁最年轻的大学之一，成立于1969年，其建筑系、人文和现代语言系闻名南美。2010年11月12日，孔子学院走进里卡多·帕尔玛大学。这所高校与河北师范大学在中文教学、培训师资方面合作默契，借助孔院的师资力量设立了中西文翻译专业，这也成为里卡多·帕尔玛大学的一个重要特色。

(责编：燕勐、杨牧)