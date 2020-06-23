原标题：综述：美国移除引发种族歧视争议纪念物风潮再起

新华社芝加哥6月22日电 综述：美国移除引发种族歧视争议纪念物风潮再起

新华社记者徐静

自美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法后死亡以来，美国多地再次掀起移除引发种族歧视争议纪念物的运动。

美国国会众议院议长、民主党人南希·佩洛西18日下令将挂在国会大厅墙上的4名前众议院议长画像移走。他们在美国南北战争结束之前均曾在南方邦联服役。

在一封给众议院秘书长的信中，佩洛西写道：“在国会神圣的殿堂里，没有代表南方邦联暴力偏见和荒诞种族主义人物的位置……这些人的画像是阻碍我们对抗、打击偏见的象征。”

早些时候，佩洛西曾建议给以邦联将领名字命名的美军基地更名，并移走国会大厦中这些将领的雕像。

北卡罗来纳州州长、民主党人罗伊·库珀20日下令移走州议会大厦场地内的所有邦联纪念物，包括北卡罗来纳州邦联纪念碑剩余部分以及南方妇女纪念碑。州长办公室发表的一份声明说：“白人至上的纪念碑不属于忠诚之地。”

在芝加哥市，由于邦联纪念物及标识不多，哥伦布雕像就成为抗议者要求移除的目标。在很多抗议者眼中，1492年发现美洲新大陆的意大利航海家哥伦布是种族主义者，芝加哥市内多座哥伦布雕像在过去几周的抗议活动中被涂鸦、损毁。

芝加哥市长、民主党人洛丽·莱特富特18日则公开表态，反对拆除市内的哥伦布雕像。她认为，历史不可能被抹除，年轻人应全面了解美国历史，哥伦布雕像则是教材。“我们应该鼓励以凝聚、治愈为目的的对话，而不是制造分裂与对立。”

芝加哥市19日举办多场游行活动，庆祝奴隶制终结155周年。活动举办前，芝加哥市政府连夜将市内多处哥伦布雕像包裹起来，防止抗议者涂鸦、损毁。

美国人气很高的全国汽车比赛协会10日发表声明说，禁止邦联旗帜图案在其组织的活动和名下设施内出现。21日，美国南部亚拉巴马州塔拉迪加赛车场在新冠疫情暴发后首次允许车迷入场观看比赛。赛场外，携带邦联战旗的车队浩荡开到赛车场入口。一架拉着“撤销全国汽车比赛协会”横幅的飞机从天上飞过，抗议协会发布的禁令。

美国移除引发种族歧视争议纪念物风潮再起，同今年美国将举行总统大选密不可分。以弗洛伊德之死为契机，民主党向共和党发起挑战，要求消除系统性歧视。由于南方邦联维护奴隶制度，邦联纪念物及标识在民主党人眼中就成为种族歧视的象征。共和党人则认为这些纪念物及标识是美国文化传统的一部分，不是种族主义标志，应予以保护。距离11月3日美国总统选举日越来越近，两党和民众之间的身份政治、文化战争也日趋白热化。

美国移除引发种族歧视争议纪念物运动源于一次枪击事件。2015年6月，白人男子戴伦·鲁夫在南卡罗来纳州查尔斯顿一个非洲裔美国人的教堂内枪杀了包括牧师在内的9人。鲁夫在作案前不仅发布种族仇视言论，还展示内战时邦联军队的旗帜。案发后，美国爆发大规模请愿活动，要求禁挂“邦联旗”。2017年弗吉尼亚州夏洛茨维尔白人至上主义者游行引发流血事件后，美国多地掀起了更大的移除邦联纪念物浪潮。（参与记者：徐剑梅、孙丁、邓仙来）

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