原标题：美国白宫外警察和示威者发生冲突和对峙

6月22日，警察和示威者在美国华盛顿白宫附近对峙。新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿6月22日电（记者孙丁 徐剑梅）美国警察和示威者22日晚在首都华盛顿市白宫北侧拉斐特广场发生冲突并对峙。美国总统特朗普在社交媒体上说，许多人因破坏广场上美国前总统安德鲁·杰克逊的雕像及附近圣约翰圣公会教堂被逮捕。

当晚，一些示威者越过围栏试图用绳子拉倒位于拉斐特广场中心的杰克逊骑马雕像，警察抵达后予以阻止。随后警察又持盾牌组成防线，并使用胡椒喷雾驱散人群。

社交媒体上的视频显示，现场气氛紧张，警察和示威者发生冲突。

6月22日，警察在美国华盛顿白宫附近警戒。 新华社记者 刘杰 摄

另据当地媒体报道，晚11时许，仍有大批示威者聚集在白宫北侧的道路上，警察扩大了封锁范围，隔着路障同示威者对峙。

美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德上月在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭逮捕时因白人警察暴力执法身亡一事在美国引发全国性、长时间示威活动，多地一度出现骚乱，政府动用国民警卫队协助治安。

随着示威活动持续，美国又再次掀起移除内战时期维护奴隶制的南方邦联纪念物及标识的风潮，多地示威者推倒或毁坏邦联领导人和邦联将领的雕塑，一些早期殖民者的雕像也被破坏。

6月22日，警察和示威者在美国华盛顿白宫附近对峙。 新华社记者 刘杰 摄

杰克逊于1829年至1837年担任美国第7任总统，其骑马雕像被竖立在拉斐特广场，以纪念他在新奥尔良战役中指挥美军击败英军的事迹。美国媒体报道说，杰克逊生前拥有种植园以及上百名奴隶，这可能是示威者要拉倒他雕像的一个原因。

美国国会民主、共和两党对移除邦联纪念物及标识的风潮态度不一。有民主党人指出，邦联雕像等是种族主义和奴隶制的象征，需要将它们从公共场合移除，但有共和党人认为，历史人物难免有缺陷和时代局限性，不能彻底否定。

特朗普22日接受美国媒体采访时说，他将签署一项行政令，要求城市保护好公共场合的雕像和纪念碑。

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