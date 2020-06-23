原标题：欧洲议会决议无力动摇中国捍卫香港安全的决心

董一凡中国现代国际关系研究院欧洲所

6月19日，欧洲议会通过所谓有关中国涉港国家安全立法的决议，妄称港版国安法对一国两制和香港的“民主自由”造成了冲击，施压欧盟机构向国际法庭提出所谓诉讼。欧洲议会这一举措不仅是严重干涉中国内政，同时也在中欧即将举行领导人互动前夕给双方合作大局带来恶劣的影响。可以看出，欧洲议会某些政客为了一己政治私利，打着“民主人权”的幌子，指手画脚、干扰中欧关系。但其双重标准和意识形态偏见无力阻挡中国政府依法有序捍卫香港治理的坚定决心。

欧洲议会在欧盟的政治架构中扮演立法咨询角色。长期以来欧盟的行政、立法、执法和成员国决策等层面均在相互争夺影响力。《里斯本条约》后欧洲议会更是不断利用各种机会显示其在欧盟政策中的影响力和存在感。而由于欧洲议员由所在的选区中产生，因此他们更看重在自己选区里面的连选连任。许多议员看待欧盟对外关系的务实性远不及欧盟机构领导人和成员国政府，而其政治活动与欧盟整体内外利益和政策取向并非完全吻合，也激发了议员通过各种场合博出位、抓镜头、抢麦克的意愿，而所谓民主人权问题也是欧洲议会长期惯于炒作的问题，在涉藏、涉港、涉疆等敏感问题上均有大量斑斑劣迹和不和谐杂音。实际上，欧洲议会自居“民主人权卫士”，实则带着双重标准的有色眼镜看待非西方国家，充斥着教师爷的傲慢心态，明显是欧洲政治的“道德洼地”。

首先，欧洲议会在民主人权问题上充斥着双重标准。欧洲议会对于人权民主的判定标准是维护西方视角下的所谓言论自由、选举制度等，而非是关注民众真正的安全、福祉和社会秩序。欧洲议会就涉港国安法大放厥词，枉顾中国政府弥补港区法律漏洞，应对香港政治乱象、外国干涉乃至暴力恐怖主义威胁。这些道貌岸然的议员们却对美国国家暴力机器的种族主义压迫视而不见，对美国两百余万民众感染新冠肺炎的人道主义灾难选择性失明，这些议员以阵营和意识形态划线，枉顾黑白是非和民众真正诉求的丑态。

其次，欧洲议会对他国主权治权进行粗暴干涉。相互尊重主权是国际关系的基本准则，也是各国间平等和谐交往的重要底线，不应以任何理由借口对他国内政搬弄是非、横加干预。维护国家安全并建立规范的法制框架是各国政府的责任。香港是中国领土，其涉外和安全问题亦是中央事权，任何外部势力无从干涉。欧洲议会自身在炒作他国“假信息宣传”，防范所谓“干预欧洲国家”选举的同时，却以所谓“国际责任”和《中英联合声明》所谓“现有法律意义”为借口，对涉港国安立法大放厥词，凸显主权至上和不干涉内政原则在这些政客眼中是“只许州官放火不许百姓点灯”。

欧洲议会的所谓决议已经给中欧关系和中国涉港工作造成相当恶劣的影响，给港独分子和香港“泛民”媒体释放了错误信号，给香港局势造成更多乱象。

然而，中国政府捍卫国家主权、安全及核心利益的决心绝不会被一些“人权杂音”所扰乱。习近平总书记多次强调，任何外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易，不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。全国人大外事委员会发言人尤文泽表示，中方对欧洲议会严重歪曲事实，打着“人权”、“保卫香港高度自治”的幌子，公然插手香港事务、干涉中国内政的行为予以强烈谴责，表示坚决反对。事实上，中央对涉港安全的顶层设计和政策规划亦在有条不紊进行，全国人大常委会法制工作委员会负责人6月18日向十三届全国人大常委会第十九次会议作关于《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法（草案）》，拟在香港特别行政区设立维护国家安全公署，未来中国将坚定不移地在维护香港繁荣稳定的道路持续前行。（责任编辑：高霈宁）

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