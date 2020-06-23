原标题：新华国际时评：中欧关系变局中开新局

新华社北京6月23日电 题：中欧关系变局中开新局

新华社记者李蓉

22日，第二十二次中国－欧盟领导人视频会晤成功举行。与此同时，一趟中国发出的特别抗疫“专列”正穿越广袤欧亚大陆，满载着医疗物资向法国进发。中欧用实际行动表明，后疫情时代，双方正全力推动中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平。

这是新一届欧盟机构领导层就职以来，双方领导人举行的首次年度会晤，也是新冠疫情暴发后中欧之间最高级别的机制性交往。此次会晤扩大了中欧共识，双方都展现出在相互开放市场、绿色和数字领域、对非三方合作等方面加强沟通和协作的意愿。会晤的成功举行进一步促进中欧战略互信和互利合作，为打造更具世界影响力的中欧全面战略伙伴关系指明方向。

在多边主义受到挑战的时刻，中欧立场一致，在世界卫生组织等平台携手合作，共同发出正义之音。在对非洲等不发达地区的抗疫援助和支持方面，中国和欧洲表现出共同关切，展现了世界两大重要政治力量的责任和担当。此次会晤，中欧领导人一致同意坚定维护多边主义，共同推进多边框架下的国际合作，中欧合作已成为维护多边主义的“稳定器”。

中欧投资协定谈判是此次会晤的重要议题，中欧领导人在会上重申致力于在年内完成中欧投资协定谈判，达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。西班牙皇家学院道德与政治科学学院成员、经济学家拉蒙·塔马梅斯认为，欧中保持相互市场开放、推动自由贸易，将帮助重启因疫情而停滞的经济，并对欧盟领导人抓住机遇与中国深化合作表示乐观。

双方欣喜地看到中欧一系列经贸合作措施落地生根。中德两国开启“快捷通道”，全面简化入境手续。日前两架从德国返回中国的包机从法兰克福起飞，将约400名德国在华企业的管理和专业技术人员送往中国，助力他们复工复产。欧洲企业对中国国际进口博览会表现出极大热情。截至目前，欧洲地区已有20余国逾400家企业报名参加第三届进博会，反映了欧洲企业界对中国经济的高度期待。

中国和欧盟的经济总量之和占全球三分之一，世界正期待中欧两大经济体发挥世界经济“双引擎”作用，拉动世界经济复苏。此次会晤体现了中欧双方的远见卓识，只要中欧合作“航向”正确，就必将引领双方驶向未来发展水草丰美的“绿洲”，同时也将给后疫情时代的世界带来新希望。

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