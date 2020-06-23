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法国商务投资署董事局主席卡尼：法国愿与中国投资者互利共赢

2020年06月23日19:51  来源：人民网-国际频道
 
法国商务投资署董事局主席卡尼：法国愿与中国投资者互利共赢

人民网巴黎6月23日电（记者 葛文博）法国商务投资署近日发布的《2019年在法外商投资年报》显示，法国继2018年超越德国、2019年超越英国后成为欧洲第一大外资吸引国，而中国依旧是在法投资最多的亚洲国家。

23日，法国商务投资署董事局主席、法国国际投资大使帕斯卡尔·卡尼（Pascal Cagni）围绕该投资年报就法中投资合作发展在线接受中国媒体联合采访。卡尼表示，法国看好中国经济发展，对中国投资持开放态度，愿携手合作，互利共赢。

卡尼指出，随着法中两国经济稳步向好发展，中国提升对外投资数量和质量，法国也采取一系列改革举措，极大改善营商环境，法中两国产生了美妙的“化学反应”。两国贸易投资合作深入发展，未来大有可为。世界面临新的贸易投资形势，法中的投资合作亟待进行观念更新并加深合作。法国是中国的独特资产，是中国投资者进入欧洲的优良渠道。

卡尼介绍，近几个月来，法中两国面临同样的疫情威胁，采取了类似的卫生、社会及经济举措，命运休戚与共。法国政府推出一些列保就业、降费税的措施，提供数十亿政府担保贷款，法国储蓄率较其他西方国家更高，达到15%。这些都成为法国疫情后消费复苏、经济回暖的基础，请中国投资者放心大胆前往投资。

卡尼表示，旅游业占法国GDP的7%，法国旅游市场热烈欢迎中国游客，迫切希望再次为后者提供优质服务。而低碳绿色产业是法国未来发展和经济转型的重点，法国政府针对相关创新产业采取一系列优惠政策，希望中国投资者踊跃加入相关领域，共同研发解决污水、废料处理等生态难题的新技术、新工具。

卡尼强调，法国对外国投资持开放态度，中国在法投资比例占对外投资整体比例仍较小，法国迫切希望中国提高投资额。法国仅在生物科技领域略微提高门槛，整体投资环境仍比许多其他西方国家宽松。“法国投资的水杯中，还有八成的空间等待着中国的活水”，卡尼说。

据卡尼介绍，中国在欧研发、物流、制造业等各领域投资有四分之一都在法国。目前中国企业在法投资都很成功，2019年无一相关项目取消。比亚迪、曹操出行、亿航智能等中国企业在法就绿色经济的多个垂直领域进行投资，收获颇丰。他呼吁中国投资者加强在法绿地投资，建议中国投资者更为贴近法国消费者，并承诺愿与中国投资者加强相关领域政策研究和探讨。

卡尼最后表示，随着英国脱欧和全球化概念发展，相信法国政府和中国投资者能把握世界脉搏，加强在研发、物流、制造业和电子商务等领域的合作，为未来10至15年的良好的投资收益及双方的互利共赢奠定良好基础。

(责编：燕勐、杨牧)
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