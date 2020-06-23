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新加坡解散国会 大选在即

2020年06月23日19:48  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷6月23日电（记者 林芮）6月23日，新加坡总理李显龙发表全国讲话，表示他已建议总统哈莉玛解散国会，立即举行大选。当天，哈莉玛接受李显龙的建议，解散国会并发布选举令。随后，新加坡选举局宣布国会选举提名日为6月30日，投票日为7月10日。

李显龙在讲话中指出，在选举期间，政府和公共服务体系将如常运作，确保国家在新冠疫情期间，持续推进防疫、经济运转和保就业等工作。

李显龙表示，尽管疫情已稳定，但抗疫之路还很漫长。与此同时，新加坡正面临严峻的经济考验和复杂的国际形势。大选后诞生的新政府将肩负重任，引领新加坡走出疫情困境。

本届大选将有14个单选区和17个集选区，总共有93个议席，比上次大选多出4个。符合投票资格的选民共265万3942人。由于在疫情期间举行大选，这将是新加坡首次在选举期间不允许政党举行实体竞选群众大会。

新加坡国会为一院制，议员由选民选举产生，任期5年，占国会多数议席的政党组建政府。新加坡独立以来，人民行动党一直执政。在2015年国会选举中，李显龙领导的人民行动党以69.86%的得票率赢得选举，获得国会89个议席中的83席。按照法定要求，新加坡必须在2021年4月以前举行大选。

(责编：燕勐、杨牧)
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