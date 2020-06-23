外交部欧洲司司长王鲁彤就第二十二次中国—欧盟领导人会晤向中外媒体吹风

人民网北京6月23日电（记者 白阳、毕梦瀛）外交部欧洲司司长王鲁彤6月23日举行中外媒体吹风会，介绍22日举行的第二十二次中国—欧盟领导人会晤有关情况。

6月22日，第二十二次中国—欧盟领导人会晤以视频方式成功举行。会晤期间，习近平主席视频会见欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩。李克强总理同欧盟两主席以视频方式共同主持会晤。

王鲁彤介绍说，双方领导人就抗击疫情、国际形势、中欧关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题等广泛议题进行了坦诚深入的沟通，达成一系列重要共识，充分体现了中欧关系的战略性、全面性、互利性。

他表示，今年是中国同欧盟建交45周年，本次会晤是中方领导人同新一届欧盟机构领导人首次正式会晤，体现了中欧相互支持、携手合作、支持开放型世界经济、维护多边主义、促进世界和平稳定发展的积极意愿，圆满达到预期效果，增进了双方理解与互信，为中欧全面战略伙伴关系进一步发展注入了强劲动力。

王鲁彤还介绍了会晤的主要成果：一是为中欧投资协定谈判注入动力。双方领导人一致认为，今年应克服困难，完成中欧投资协定谈判，以显示双方推进中欧关系和维护开放型世界经济的雄心。二是宣布即将签署中欧地理标志协定。该协定去年底已完成谈判，中方已完成内部审批程序，欧方也即将完成，双方将在不远的将来正式签署，这一协定对加强双方高水平、有特色的产品保护提供了契机。三是就一系列重要问题达成共识，包括支持多边主义和自由贸易，反对单边主义和保护主义，携手推动全球经济复苏，确保全球产业链、供应链稳定等。

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