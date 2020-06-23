外交部：美方应慎重妥善处理涉台问题

人民网北京6月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

新华社记者：联合国人权理事会22日再次通过中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议。中方对此有何评论？

赵立坚：6月22日，联合国人权理事会再次通过中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议，这是中国继2018年推动人权理事会通过“在人权领域促进合作共赢”决议后，第二次提出这一重要倡议。决议倡导坚持多边主义，呼吁构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体，强调各国在人权领域开展真诚对话与合作，分享促进和保护人权的良好做法和经验，加强人权技术援助和能力建设，实现合作共赢。

中方期待人权理事会形成合作共赢氛围，希望各方通过建设性对话与合作，更好地实现促进和保护人权的共同目标。许多国家表示，中国在人权领域倡导多边主义、呼吁合作共赢具有重要意义，这反映了发展中国家的共同心声和愿望，符合全球人权治理发展的大势。

全球肆虐的新冠肺炎疫情让我们深刻认识到，人类是一个命运共同体，必须加强国际合作，才能战胜全球性挑战。中方愿同国际社会一道，践行多边主义，更好地实现促进和保护人权的共同目标，实现各国人民的福祉。

环球时报记者：据报道，22日，美国、俄罗斯在维也纳举行新一轮军控对话。美军控事务特使比林斯利在推特发布谈判桌上中国国旗的图片并称，维也纳对话即将开始，中国没有出现。中国仍躲在“秘密长城”之后发展核军力和其他很多东西。中方对此有何评论？

赵立坚：中方已经多次阐明反对三边军控谈判的立场，我不再重复。

美方以这种方式吸引眼球，既不严肃，也不专业，国际社会的观感也不佳。在此，我们敦促美方停止这种无聊的把戏，积极回应俄方关于《进一步削减进攻性战略武器条约》延期的呼吁，就此与俄方开展严肃、认真的讨论。我想，这也是国际社会的共同期待。

顺便说一句，美方摆在谈判桌上的中国国旗图案有明显错误，希望美方个别人能做好家庭作业，加强自身文化修养。不要贻笑大方，让人笑掉大牙！

央广记者：据报道，美国会众院外委会首席成员、共和党“中国行动小组”主席麦考尔日前发布题为《全球新冠肺炎疫情起源及中国共产党与世卫组织角色》的报告。报告以时间线列举2019年12月底以来涉新冠肺炎疫情重要事件，意图说明中国共产党如何隐瞒疫情信息以及世卫组织在其中发挥的作用，呼吁对中共早期隐瞒疫情展开国际调查，并要求世卫组织总干事谭德塞辞职。中方对此有何评论？

赵立坚：美国国会有关议员发表的这份所谓报告散布虚假信息，旨在抹黑中方，推卸美国政府抗疫不力的责任，这是美国反华势力的又一拙劣闹剧。他们散布的种种谎言，早已被中方发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书和《美国关于新冠肺炎疫情的涉华谎言与事实真相》所戳穿。

这里我想花一点时间，和大家一起再回顾一下疫情初期几个重要的时间点：

去年12月27日，湖北省中西医结合医院向武汉市江汉区疾控中心报告不明原因病毒肺炎；12月30日，武汉市卫生健康委发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》；31日，国家卫生健康委派出工作组和专家组赴武汉指导疫情的处置工作；今年1月1日，国家卫生健康委成立疫情应对处置领导小组；1月3日，中国开始定期向世界卫生组织和美国等国家地区通报信息；1月7日，中国疾病控制中心等科研机构分离出新型冠状病毒；1月9日，将病原学鉴定结果通报世卫组织；1月12日，中国将新冠病毒基因组序列信息在全球流感共享数据库登记报告，将基因组病毒数据情况向国际社会进行了通报。

湖北省从去年12月31日开始，在官方网站通报疫情；1月21日，国家卫生健康委每天在官方网站发布前一天的疫情情况；2月16日到24日，中国和世界卫生组织的专家组赴北京、四川、广东、武汉进行考察，认为中国政府采取了果断有力及时的措施，避免了数十万人的感染。

我想强调的是，新冠病毒是一种全新的病毒，发现和认知需要一个过程，这个过程至今也远未结束，这也是国际社会的共识。我们得出初步结论后，第一时间向有关方面作了通报，体现了负责任的态度。中国的抗疫行动对全世界公开，经纬清清楚楚，事实数据一目了然，经得起时间与历史的检验。

最后，我们奉劝美国个别政客尊重科学、尊重事实，停止无端攻击抹黑中国，把精力放到改进自身抗疫工作和维护美国人民生命健康上去，为国际抗疫合作发挥建设性作用。

澎湃新闻记者：据报道，22日，印度军方消息人士称，印中当日举行了11个小时的军长级会议，双方就当前边境事态交换了意见。中方能否证实并提供有关信息？

赵立坚：6月22日，中印两国边防部队在边境地区举行了第二次军长级会谈，这也是6月15日加勒万河谷事件发生后的首次军长级会谈。此次会谈的举行，表明中印双方希望通过对话磋商妥处分歧、管控事态、缓和局势。会谈期间，双方在第一次军长级会谈共识基础上，就当前边境管控中的突出问题坦率深入地交换了意见，同意采取必要措施，推动事态降温。双方还同意将保持对话，共同致力于促进边境地区的和平与安宁。

路透社记者：印度军方表示，中印双方边防部队已经同意在争议地区脱离接触。中方能否证实？

赵立坚：有关措施由两国边防部队在现地协调安排，我没有进一步的信息发布。

英国广播公司记者：能否提供中印加勒万河谷冲突事件中中方伤亡的具体数字？

赵立坚：我昨天已经说过，中印双方正通过军事和外交渠道对话解决有关现地问题。至于一些印度媒体报道印方官员的话称，中方至少有40名官兵死亡，我可以负责任地告诉你，这是虚假信息。

北京日报记者：6月22日，美国务卿蓬佩奥发声明称，美对中国决定正式起诉康明凯和迈克尔极为关切。中方指控出于政治动机。美与加方站在一起，呼吁中方立即释放二人，并反对使用不正当拘留来胁迫加方。加拿大总理特鲁多谴责中方任意逮捕行为，表示中方不应因加独立司法体系有关孟晚舟案的决定惩罚加公民。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我不知道美、加双方有何颜面和资格大谈所谓“政治动机”、“不正当拘留”和“任意逮捕”，这些帽子让他们戴最合适不过。

美方泛化国家安全概念，滥用国家力量，在世界范围内打压华为，无所不用其极。孟晚舟事件完全是一起严重的政治事件。加拿大法院不久前公布加拿大安全情报局的有关备忘录已经明白无误地证实了这一点。

美国、加拿大任意逮捕孟晚舟就是所谓“司法独立”，那为什么以种种借口干预中国司法部门独立办案？如此双标，倒打一耙，刷新了我们对美国和加拿大政客的认识下限。

深圳卫视记者：6月17日，美国媒体《美国瞭望》刊登长篇报道，揭露了美国哈德逊研究所、战略与国际问题研究中心、布鲁金斯学会、进步中心、新美国安全中心5家智库接受台湾当局资助，发表鼓吹美对台军售、与台洽签经贸协议等于台当局有利文章。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，这个问题你应该去问问那些美国智库。

我想强调的是，一个中国原则是中美关系的政治基础，也是国际社会的普遍共识。中方坚决反对美台军事联系、美售台武器，坚决反对美与台商签任何具有主权意涵的经贸协定。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系与台海和平稳定。美方有关智库应当公正客观地研究问题，发出更多理性的声音。

中国日报记者：6月23日，基里巴斯总统大选结果揭晓，现任总统马茂获胜并实现连任。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对基里巴斯顺利举行总统大选、马茂总统胜选连任表示祝贺。相信在马茂总统领导下，基里巴斯政府和人民将在国家发展建设道路上不断取得新的成就。

中国同基里巴斯于2019年9月复交以来，两国关系保持强劲发展势头，各领域合作成果丰硕，给两国人民带来了实实在在的利益。事实证明，一个中国原则是大势所趋、人心所向。

中方高度重视发展中基关系，愿同基里巴斯新一届政府一道，深化各领域交流合作，增进人民友谊，推动中基关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民。

彭博社记者：第一个问题，美国白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗今天接受福克斯新闻采访时称，中美经贸协议已经“终结”。但美国总统特朗普随后表示该协议完好无损。你能否澄清中美第一阶段经贸协议目前的状态？是否依然有效？第二阶段经贸协议谈判是否还会按原计划推进？中方是否将履行在经贸协议中作出的承诺？第二个问题，中俄印外长视频会议是否将举行？中方哪位官员将出席？期待会议取得哪些成果？

赵立坚：你提到的这位美国政客的说法纯属无稽之谈，也十分荒唐可笑。他一贯谎话连篇，毫无诚信。

中方在中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的。至于你提到的具体问题，建议你向主管部门询问。

关于中俄印三方视频会议，如果有进一步的消息，我们会适时发布。

英国广播公司记者：纳瓦罗接受采访时称，美国直到签署中美第一阶段经贸协议时才知道新冠病毒的存在，但当时中方已经让成千上万的人将病毒带到美国。显然纳瓦罗认为中方是故意这么做的。中方对此有何评论？

赵立坚：这位美国政客的说法纯属无稽之谈，也十分荒唐可笑。不用我说，答案是不言自明的，我就不再浪费大家的时间了。

法新社记者：据媒体报道，中俄印外长视频会将有助于近期中印边境紧张局势降温。中印边界问题是否会被列入会议议程？

赵立坚：我刚才已经回应了，如果有进一步的消息，我们会适时发布，请你保持关注。

中新社记者：美国国务院发言人22日宣布，美将中国中央电视台、中新社、《人民日报》、《环球时报》四家中国媒体在美机构列管为“外国使团”。中方对此有何回应？

赵立坚：这已经是美方第二次将中国媒体在美机构列为“外国使团”了。这是美方赤裸裸对中国媒体政治打压的又一例证，将进一步严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，也进一步暴露出美方标榜的所谓新闻和言论自由的虚伪性。

我们强烈敦促美方摒弃冷战思维、意识形态偏见，立即停止和纠正这种损人不利己的错误做法。否则，中方将不得不作出必要、正当反应。

英国广播公司记者：美方有关举措是否会影响中国媒体记者申请赴美签证，比如影响他们出入美国的次数、接触的对象等？

赵立坚：这对中国媒体在美开展正常报道活动将产生很多影响。你去看一看，他们被列为“外国使团”不是象征性的，后面有一系列的措施：填表格、登记、申报财产，报告各种各样的信息。你可以到美方的网站上去了解。这已经不是美国第一次列管中国媒体在美机构了。

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