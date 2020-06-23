联大候任主席：将努力建立会员国间共识、信任和凝聚力

新华社联合国6月22日电（记者王建刚）将于今年9月上任的第75届联合国大会主席沃尔坎·博兹克尔22日表示，国际社会面临诸多重大挑战，他将努力在会员国间建立共识、信任和凝聚力。

博兹克尔在当天举行的联大非正式视频会议上表示，人道主义危机、致命的冲突以及新冠疫情等问题需要全球性的解决方案。为此，他将努力“实现并巩固会员国、民间社会和其他国际组织之间的信任和凝聚力”。

“其中，建立共识将是我所有努力的核心。”博兹克尔强调说。他指出，坚持多边主义仍是寻求成功的全球解决方案的“最有效方式”，而联大在推动多边合作方面拥有“独特地位”。

博兹克尔表示，他将与联合国秘书长的议程和优先事项保持同步，以“尽可能有效的方式”开展各项工作，并与经济及社会理事会密切联络，帮助协调它的基本工作。

博兹克尔对现任联大主席穆罕默德-班迪的“智慧和冷静”表示赞赏。他说，在未来几个月里，他将继续与穆罕默德-班迪及其办公室密切合作，实现平稳有效的过渡。

联合国秘书长古特雷斯在会上就此表示，博兹克尔将主持联合国“至关重要的一年”。他强调，在联合国成立75周年之际，捍卫多边主义比任何时候都更加重要。博兹克尔将努力加强各国间的信任关系，这对于面临诸多困难与挑战的当今世界非常关键。

穆罕默德-班迪在会上对博兹克尔就坚持多边主义的表态表示赞赏。

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