世卫组织呼吁各国抗疫也要保证民生

新华社日内瓦6月22日电（记者刘曲）世界卫生组织22日呼吁各国在抗疫过程中也要保证民生，在保护本国民众生命安全与尽量减少社会和经济损失之间保持平衡。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，21日各成员国向世卫组织报告的确诊病例数超过18.3万例，创单日新增病例数新高。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，虽然西欧和东南亚的新增病例数在稳步下降，但美洲、南亚、中东等地区却在持续上升。近期全球每日新增病例数屡创新高，很可能是几个人口大国同时处在新增病例数上升时期，一些国家加强了病毒检测。

谭德塞指出，在一些成功抑制了新冠病毒传播的国家，随着重启社会和经济活动，病例数量也在上升。“所有国家都面临着保护本国民众生命安全与尽量减少（疫情带来的）社会和经济损失之间的微妙平衡。”

世卫组织敦促各国谨慎地、创造性地寻找解决方案，使人们能够在保障生活的同时保护生命安全。在国家层面，世卫组织呼吁加倍重视目前已知有效的基本公共卫生措施，包括发现和检测疑似病例、隔离和照顾确诊病例、追踪和隔离确诊病例接触者、保护医卫工作者等。同时，个人也应采取措施保护自己和他人，例如保持社交距离、勤洗手、在适当的时候戴口罩等。

谭德塞再次强调，虽然最新研究显示皮质类固醇激素地塞米松可能有助于挽救新冠重症患者的生命，但目前研究数据仍属初步阶段。世卫组织建议地塞米松只能用于重症或危重症患者，并应在密切的临床监督下使用。

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