特朗普连任竞选团队又有2名工作人员感染新冠病毒

新华社华盛顿6月22日电（记者孙丁 徐剑梅）美国总统特朗普连任竞选团队发言人蒂姆·默托22日说，又有2名工作人员新冠病毒检测呈阳性。

默托在一份给媒体的声明中说，特朗普在塔尔萨市举行的集会结束后，他们对工作人员进行了新一轮新冠病毒检测，又发现2名先遣团队工作人员结果呈阳性。这两人参加了当时的集会，但全程佩戴口罩。

特朗普20日晚在塔尔萨市一座室内体育馆举行集会。在集会开始前数小时，默托发表声明说，新冠病毒检测发现6名先遣团队工作人员结果呈阳性，这些人随后被隔离。

塔尔萨市集会是特朗普3个多月以来首次举行连任竞选活动。由于疫情仍在扩散，不少卫生专家担忧此时举行大型活动会加剧病毒传播风险，但特朗普19日在接受美国媒体采访时说，他认为集会能够“安全”举行。

特朗普连任竞选团队表示，参加塔尔萨市集会的特朗普支持者在进入体育馆前要测量体温，并收到免洗消毒液和口罩。但电视画面和新闻图片显示，体育馆内绝大多数人没有佩戴口罩或保持社交距离。

默托日前在社交媒体上说，1.2万人到场参加了塔尔萨市集会。塔尔萨市消防部门则统计，当天约6200人进场。

美国各地目前正在逐步“解封”，其中首都华盛顿市22日进入“解封”第二阶段，白宫当天不再对所有进入人员进行体温检测。但与此同时，佛罗里达、得克萨斯、亚利桑那等多州新冠确诊病例数量近期明显反弹。

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